"Modelos predictivos y aplicaciones IA": los desayunos tecnológicos IUTA celebran su tercera jornada
El encuentro se celebra el próximo 12 de junio, en el edifico Impulsa del Parque Científico Tecnológico de Gijón
L. L.
El Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA) y Gijón Impulsa ponía de nuevo en marcha una nueva edición de sus Desayunos Tecnológicos, un ciclo de encuentros destinado a acercar la investigación universitaria al tejido empresarial y favorecer la transferencia de conocimiento.
El tercero de ellos será el 12 de junio, en el Edificio Impulsa (C/Los Prados, 166) del Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón, con una sesión dedicada a proyectos que versarán sobre Modelos Predictivos y Aplicaciones IA. En ella se presentarán dos ponencias: “Tráfico marítimo y riesgo biológico: una nueva herramienta predictiva”, a cargo de Pelayo Nuño, Francisco González Bulnes y Verónica Soto. Por su parte, María Gutiérrez Álvarez y José R. Villar Flecha presentarán “Búsqueda de arquitectura de red en aplicaciones de modelado con IA”.
Dinamizar el ecosistema de innovación
La iniciativa forma parte de las actividades de dinamización del ecosistema de innovación de la Milla del Conocimiento Margarita Salas, distrito científico y tecnológico de Gijón/Xixón que concentra centros de investigación y educativos, empresas tecnológicas , espacios de emprendimiento y otros agentes claves para la cooperación y la interrelación que se da en el entorno.
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