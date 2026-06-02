"Modelos predictivos y aplicaciones IA": los desayunos tecnológicos IUTA celebran su tercera jornada

El Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA) y Gijón Impulsa ponía de nuevo en marcha una nueva edición de sus Desayunos Tecnológicos, un ciclo de encuentros destinado a acercar la investigación universitaria al tejido empresarial y favorecer la transferencia de conocimiento.

El tercero de ellos será el 12 de junio, en el Edificio Impulsa (C/Los Prados, 166) del Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón, con una sesión dedicada a proyectos que versarán sobre Modelos Predictivos y Aplicaciones IA. En ella se presentarán dos ponencias: “Tráfico marítimo y riesgo biológico: una nueva herramienta predictiva”, a cargo de Pelayo Nuño, Francisco González Bulnes y Verónica Soto. Por su parte, María Gutiérrez Álvarez y José R. Villar Flecha presentarán “Búsqueda de arquitectura de red en aplicaciones de modelado con IA”.

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Dinamizar el ecosistema de innovación

La iniciativa forma parte de las actividades de dinamización del ecosistema de innovación de la Milla del Conocimiento Margarita Salas, distrito científico y tecnológico de Gijón/Xixón que concentra centros de investigación y educativos, empresas tecnológicas , espacios de emprendimiento y otros agentes claves para la cooperación y la interrelación que se da en el entorno.