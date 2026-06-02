Nuevo récord de Emtusa: tres meses consecutivos superando los dos millones de viajeros

La Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) no solo puede presumir de haber cerrado el mejor mes de mayo de su historia tras haber trasladado por la ciudad a 2.032.407 viajeros. Esa cifra de mayo también le sirve para presentar un nuevo récord: haber encadenado por primera vez tres meses consecutivos con unos registros de viajeros por encima de los dos millones mensuales. A los más de dos millones de marzo, abril y mayo se suman los casi 1,9 millones de enero y febrero para que, a día de hoy, los autobuses municipales lleven registrados 9,8 millones de viajeros.

Un número que mantiene esa tendencia al alza de los últimos años y que parece garantizar que, de seguir el ritmo, el cierre de 2026 eleve el récord alcanzado en 2025 cuando antes de que sonaran las campanadas habían subido a los autobuses de Emtusa 23,5 millones de viajeros. Un 5,61% más que en 2024. Emtusa lleva desde 2020 sin dejar de subir sus cifras de usuarios En 2020 el efecto de la pandemia había llevado el registro anual al pozo de los 10 millones. La recuperación empezó lenta pero sufrió un acelerón en 2019 donde se rondarón los 20 millones de viajeros. El año pasado se pulverizó la cifra de 23 millones.

Renovación de flota y plantilla

Y subiendo. El registro de estos cinco primeros meses de 2026 supone un incremento de casi el 3% con respecto al mismo periodo del año pasado. A la vuelta de la esquina están los meses de verano que históricamente suelen ser de los mejores del año. Este incremento del número de viajeros coincide con el esfuerzo que está realizado la empresa, bajo la presidencia del forista Pelayo Barcia, de ampliar y renovar la flota de autobuses y la platilla de conductores. Pero también con un cambio en los hábitos de pago de muchos de sus viajeros más fieles que se han pasado a la tarjeta Conecta del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) donde el cuesta 45 céntimos.

El presidente de Emtusa y concejal de Tráfico, Pelayo Barcia, delante del autobús bautizado como "Aventurero" en un concurso escolar. / Juan Plaza

El salto a la tarjeta Conecta

La decisión del Ayuntamiento de no optar a las ayudas al transporte del Ministerio ya que se le ponía como condición tener activa la zona de bajas emisiones de La Calzada hizo que desde julio de 2025 los viajeros con tarjeta ciudadana o de Emtusa perdieran su bonificación pasando a pagar 75 céntimos frente a los 38 que se pagaban hasta junio de ese año.

En cuanto a la renovación de autobuses el denominado plan de flota comprometió la adquisición de 42 vehículos durante el actual mandato de gobierno– 19 rígidos eléctricos y 23 articulados híbridos– y al margen de ese plan ha estado la compra de cuatro microbuses para dar servicio a la zona rural y el entorno de Jove en la zona oeste.