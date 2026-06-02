Un pasito más para disfrutar de las piscinas de La Laboral: las excavadoras empiezan sus labores

La recuperación de las piscinas de la Universidad Laboral va dando pasos. Esta mañana, en el marco de la asistencia técnica encargada por el Patronato Deportivo para definir las actuaciones necesarias de cara a la redacción final del proyecto de reforma de la piscina y las pistas deportivas, así como para concretar la inversión necesaria, se han llevado a cabo diferentes trabajos de evaluación y diagnóstico del estado de las instalaciones.

La empresa Excade ha iniciado la retirada de la capa de gresite del vaso de la piscina. El objetivo es que, cuando concluya esta tarea, la capa de hormigón quede al descubierto. Será entonces cuando la empresa Ingenort lleve a cabo, a lo largo del mes de junio, el estudio geotécnico cuyo contenido desveló hace unos días LA NUEVA ESPAÑA.

Para esta tarea se harán diferentes catas tanto en el vaso como en la solera de los vestuarios, explican desde el Patronato Deportivo. La idea es analizar y certificar el estado de una estructura que tiene 60 años de antigüedad.

En imágenes: así avanzan las obras para recuperar la piscina de La Laboral / LNE

El estudio geotécnico, así como el resto de actuaciones en marcha, aportará información para poder licitar a finales de año la redacción de los pliegos del proyecto, que después servirán para la contratación de las obras de reforma.

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"Seguimos dando pasos para adoptar decisiones firmes y fundamentadas sobre el alcance de la futura inversión", explicó el concejal popular Jorge Pañeda. "El objetivo es cumplir el compromiso adquirido por el PP con los gijoneses y dotar a La Laboral de unas instalaciones accesibles para toda la ciudadanía y acordes con la relevancia de un conjunto que aspiramos sea reconocido como Patrimonio Mundial de la UNESCO", afirmó.