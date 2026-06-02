El plan de renovación de pavimentos y redes de la EMA en La Arena empieza por Emilio Tuya

Los ediles de PP y Foro que conforman la Junta de Gobierno le dieron su aprobación a la adjudicación a la empresa Arposa 60 de las obras de remodelación de la calle Emilio Tuya, en el tramo comprendido entre Aquilino Hurlé y la avenida de Castilla. El plazo de ejecución de los trabajos es de 11 meses y su coste ha quedado en 543.379 euros, de los que el 57% salen de las arcas de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) que renovará sus redes de la zona y el resto del servicio de Obras Públicas. Una actuación que es solo el principio de una renovación de esa parte de La Arena, como reivindicó el forista Jesús Martínez Salvador en su doble condición de portavoz del gobierno y presidente de la EMA.

"Esta obra la empezaremos en cuanto podamos pero tras el verano la EMA tiene previsto iniciar la remodelación de las calles perpendiculares. Va a quedar una zona totalmente renovada a nivel de redes y a nivel de su configuración en superficie con nuevos pavimentos, ensanche de aceras, arbolado....", explicó el forista. Este segundo plan de la EMA tiene un coste de unos 930.000 euros y afecta a las calles Piles, Marqués de Urquijo, Manso y avenida de Castilla. Esta segunda operativa tiene un plazo de ejecución de ocho meses.

El concejal Jesùs Martínez Salvador, a la izquierda, junto al director general de Alcaldía, Jaime Fernández-Paíno, en el salón de recepciones del Ayuntamiento. / Lne

Un homenaje a Los Collacios en forma de jardín

Además, la Junta de Gobierno aprobó designar con el nombre Jardín de la Agrupación Folclórica Los Collacios la porción de espacio ajardinado integrada en el Parque de Fernando VI, en El Cerillero, y dio su visto bueno al texto consolidado de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento (RPT) tras incorporar las modificaciones aprobadas en los últimos meses.

A petición de servicios del área de Promoción Empresarial, Empleo y Turismo llegaron a la Junta de Gobierno, y fueron aprobados, una subvención de 40.000 euros para el proyecto "Mujer en metal" de Femetal, la propuesta de resolución de las subvenciones a la Diversificación de Mercados por una cuantía de 50.000 euros y las bases para la selección de los 40 beneficiario del nuevo plan de empleo municipal a desarrollar en el curso 2026-27 dentro de las acciones acordadas con los agentes sociales firmantes del pacto de concertación social "Gijón futuro". También se dio luz verde al convenio con Mar de Niebla con una dotación económica de 224.600 euros y que se gestiona directamente desde Alcaldía.

El Servicio Administrativo de Urbanismo presentó la aprobación inicial de un proyecto de compensación en el área industrial de Lloreda. Dentro de las cesiones, explicó Martínez Salvador como responsable de la concejalía de Urbanismo, "el ayuntamiento va a recibir una parcela de uso industrial de unos mil metros cuadrados y otra destinada a viario público".