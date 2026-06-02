El Principado y Otea celebran los 11 millones de fondos europeos invertidos en eficiencia energética en el sector turístico de Asturias

La patronal del sector turístico Otea y el Principado aparcaron este martes sus diferencias respecto a la implantación de la tasa turística para poner en valor la gestión de los fondos europeos para inversiones en eficiencia energética, que en esta convocatoria se han ejecutado en su totalidad, 11,05 millones de euros captados por el Principado de los que se han beneficiado 230 empresas turísticas de más de 40 concejos asturianos (4,16 millones para Gijón y Oviedo). Cerca del 68% de los fondos se destinaron a negocios hosteleros y un 23% a hoteles. El resto, a otro tipo de alojamientos turísticos.

El resultado de esta convocatoria fue presentado en las antiguas cocinas de la Universidad Laboral de Gijón por la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo; la viceconsejera de turismo, Lara Martínez; el presidente de Otea, Javier Martínez y su predecesor en el cargo y actual presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida.

"España necesita políticos valientes. En Asturias Gimena es valiente; hace cosas. Hace otras cosas que no nos gustan que también se las decimos, porque nosotros también somos valientes, pero quiero agradecerle el talante que ha tenido con nosotros y el trabajo" en la gestión de estas subvenciones para eficiencia energética, señaló Álvarez Almeida. También pidió al gobierno de Asturias "que haga un esfuerzo y ponga una cuantía para esos hosteleros que quedaron atrás", en referencia a que con esta convocatoria de ayudas europeas no se pudo atender las necesidades de los 537 negocios que las solicitaron.

Por su parte el presidente de Otea, Javier Martínez, resaltó que "cuando el gobierno nos escucha el resultado es un éxito, como ha sido este caso", con unas subvenciones que han permitido a empresas del sector "renovar equipos que hubiera sido imposible sin estas ayudas". Tanto los representantes públicos como de la patronal resaltaron la colaboración mutua para conseguir la elevada concurrencia de negocios a estas ayudas.

Gimena Llamedo resaltó que "desde el primer momento de esta legislatura practicamos el diálogo con el sector turístico. Esta convocatoria es un buen ejemplo: escuchamos sus propuestas, analizamos todas las posibilidades, hablamos con el Ministerio y trabajamos para convertir una línea de ayudas que no había funcionado en una herramienta útil, capaz de dar respuesta a las necesidades reales de las empresas". Para elaborar las bases de la convocatoria se consultó con Otea, que también participó en la difusión de la misma en el sector.

Asturias y Aragón

Asturias y Aragón son las dos únicas comunidades autónomas españolas que han logrado ejecutar el cien por ciento de los fondos europeos que tenían asignada en esta convocatoria.

Una de las claves del éxito de esta convocatoria, señaló Llamedo, es que no sólo se financiaron las inversiones, sino también los gastos de gestión, que era uno de los problemas para las empresas más pequeñas. La vicepresidenta también resaltó que estas inversiones han mejorado "la competitividad del sector", además de su sostenibilidad, algo en lo que también incidió Lara Martínez.