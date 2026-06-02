El PSOE se une a la derecha para exigir desde el parlamento asturiano reactivar el plan de vivienda protegida de Ecojove

El apoyo de Foro, PP, Vox y PSOE a una proposición no de ley presentada por el forista Adrián Pumares en el parlamento asturiano abre la puerta a la reactivación del proyecto de vivienda protegida de Ecojove, que se planteó en 2008 con la intención de desarrollar en esa parte de la zona oeste unas 1.900 viviendas protegidas pero que no llegó a desarrollar. Una reactivación a exigir al gobierno de Asturias que incluye su reformulación revisando las condiciones urbanísticas y adaptando el proyecto a las necesidades actuales de Gijón. A esta proposición votaron en contra Covadonga Tomé y los dos representantes en la comisión de Ordenación del Territorio de Convocatoria por Asturies, el grupo político al que se vincula el consejero del área, Ovidio Zapico.

No salió adelante el segundo punto de la iniciativa de Pumares que haciendo suya una propuesta de la Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, planteaba arranca con una primera actuación de 300 viviendas. El PSOE, que había pedido la votación por puntos, rechazó esta segunda iniciativa sumándose en esta ocasion a Convocatoria y Tomé.

"La crisis inmobiliaria paralizó este proyecto.Eso es comprensible. Lo que no es comprensible es lo que vino después. En 2019 cuando se aprobó el Plan General de Gijón fue la CUOTA quien recordó al Ayuntamiento la obligación de mantener esa reserva de suelo y en 2024 fue la consejería quien anunció que iba a hacer un estudio parar reactivarlo. El pasado mayo, el mismo consejero lo descartaba por la falta del vial de Jove y porque dijo, con un poco de cara, no había problemas de vivienda en la zona oeste", resumió Pumares antes de pedir "voluntad política" para acometer un proyecto "que no pedimos reproduzca el modelo de 2008 que fracasó, pedimos que lo reformule".

Para Ovidio Zapico tuvo Pumares un mensaje personalizado: “Hace apenas unas semanas afirmaba que estaba buscando suelo en Gijón para construir vivienda. Puede dejar de buscar. Tiene a su disposición 253.000 metros cuadrados para construir casi 2.000 nuevas viviendas a un precio asequible”.

La iniciativa de Pumares se encontró en pocos minutos con los noes verbalizados por Covadonga Tomé y Xabel Vegas. Tomé rechazó un proyecto que "nos suena a segregación. Xixón necesita vivienda asequible, la cuestión es donde y para nosotros es más coherente distribuirla por toda la ciudad". Y Vegas definió la proposición como "un intento burdo de desviar la atención sobre los problemas que existen actualmente en la política municipal de vivienda en Xixón". Acusó el portavoz de Convocatoria a Foro de intentar ejecutar una maniobra de distracción buscando responsabilizar de los problemas de vivienda al gobierno de Asturias "cuando la falta de credibilidad la tienen ustedes. Conviene hacer autocrítica ante de pedir a otros lo que uno no está dispuesto a hacer".

La vinculación con el fallido vial de Jove

También fue más que crítico con la política de vivienda que Foro y PP hacen en Gijón el diputado socialista, y líder del PSOE en Gijón, Monchu García. "El señor Pumares viene aquí a lavar la gestión triple 0 de Gijón. Cero suelo para vivienda, cero viviendas promovidas desde la iniciativa municipal y cero viviendas rehabilitadas. Y se acuerdan de Ecojove cuando andan en líos con la consejería para ver como justifican esa inacción", explicó el socialista antes de concretar que "a pesar de eso, el PSOE considera que tiene que haber vivienda en Jove. No vamos a renunciar a que haya vivienda protegida".

Para el diputado de Vox Javier Jové lo que hay en Gijón y en toda Asturias es un "problema de oferta porque han conseguido en construir se vuelva imposible y no sea rentable. No se construye porque se pierde dinero". Jové también cargó contra el gobierno de Gijón por no bajar el impuesto de obras. "Ahora nos llegan con la historieta de Ecojove, lo apoyaremos porque es una proposición genérica", concretó.

El diputado Andrés Ruiz, presidente del PP de Gijón, se encargó de recordar la vinculación del proyecto de Ecojove con el fallido vial de Jove soterrado. "Esa estafa electoral perpetrada por Sánchez y Barbón con una licitación falsa antes de las elecciones", concretó antes de preguntar con ironía "no hay acceso soterrado al puerto ni vivienda protegida en Ecojove. ¿Qué le han hecho los vecinos de la zona oeste a las izquierdas?". El PP reivindicó la necesidad de recuperar Ecojove. Un proyecto al que, aseguró, "el consejero (por Ovidio Zapico) se opone solo porque quiere que todos los proyectos de Gijón tengan su sello, su impronta".