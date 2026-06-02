Siembra en marcha y mobiliario a punto de llegar: los últimos trabajos para que la playa verde esté operativa a principios de julio

Gijón ofrecerá una playa más este verano para el disfrute de sus sus vecinos y visitantes. No es una playa donde pasear con los pies en el agua o zambullirse en el mar. Es una playa que, sin dejar de mirar al Cantábrico, cambia la arena por el césped. Y que, tras la reciente decisión de la Alcaldía, modificará su tradicional denominación de playa verde de El Rinconín por la de playa verde "Luis Enrique", como homenaje al gijonés de Pumarín que solo hace unos días ganaba su tercera Champions como entrenador tras haber dejado huella en, entre otros, el Sporting, el Real Madrid, el Barcelona y la selección de España en su larga trayectoria dentro del fútbol profesional.

Además, el desarrollo de la playa verde de El Rinconín supone dar un paso más en un ambicioso proceso de regeneración de la fachada marítima gijonesa. Esta vez con una actuación en la costa Este como antes se hizo en la zona oeste con el paseo de Naval Azul en el corazón de El Natahoyo. Otro espacio ganado para el disfrute ciudadano a la espera de su conversión en polo productivo.

La concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales, que lidera el edil forista Gilberto Villoria, está acometiendo ahora mismo los trabajos de remate de las obras de la primera fase de la playa verde, que conllevan la adecuación de los seis mil metros cuadrados en la parcela más pequeña de las dos que conforman el ámbito. La intención es que el nuevo espacio de zonas verde y viales entre en servicio en la primera semana del próximo mes de julio.

Ejecutados los dos viales peatonales que cruzan el espacio generando una X de comunicaciones, conectadas esas nuevas zonas de paso con las aceras ya existentes y desarrolladas las redes de servicio de alumbrado, saneamiento y aguas toda seguir avanzando en las acciones que tienen más que ver con el acondicionamiento de los espacios verdes. Hay que tener en cuenta que de los 6.880 metros cuadrados que conforman esta nueva trama al borde del mar, la vegetación ocupar algo más de 5.700. Un 84% del total.

Así, el pasado viernes se procedió al sembrado a través de la técnica denominada hidrosiembra, que consiste en la proyección sobre el terreno de una mezcla acuosa de semillas, mantillo, fertilizantes y sustancias adherentes. Un sistema que se usa mucho en proyectos de restauración ambiental en grandes superficies. Además, el espacio cuenta con un sistema de riego automático que favorecerá que el césped crezca rápido. La primera siega está prevista para la última semana de junio.

Mientras, se trabaja en dotar el espacio de los elementos que cubran necesidades de sus futuros usuarios. Hoy está previsto que llegue la fuente de suministro de agua potable. El mobiliario urbano está pendiente de un último trámite con la previsión de que pueda estar totalmente instalado en unas tres semanas.

Un vista de la zona en obras con el Elogio del Horizonte, al fondo. / Marcos León

El diseño de este primer avance de la playa verde se ha hecho teniendo en cuenta las condiciones de "Brisa marina", el proyecto con la firma del arquitecto Eloy Calvo que ganó el concurso organizado por el Ayuntamiento para buscar ideas para esa parte de la costa gijonesa. En "Brisa Marina" se establecen una serie de "islas" donde desarrollar actividades deportivas, de ocio, juegos, culturales... Equipamientos que se pueden ir colocando por fases una vez se tenga urbanizado el ámbito. "Brisa marina" también marcará el desarrollo de los 14.500 metros cuadrados de la segunda parcela, cuya adecuación queda pendiente.

Una modificación presupuestaria que garantiza 1,6 millones

En todo caso, y para hacer frente a lo hecho y lo que queda por hacer, el Pleno del Ayuntamiento daba su visto bueno hace unas semanas a una modificación del actual que le garantiza a la playa verde "Luis Enrique" una financiación de 1.633.000 euros.

Una cifra que se alcanza a partir de la estimación de un coste de 147 euros el metro cuadrado para un ajardinamiento singular que incluya movimiento de tierras, jardinería, alumbrado, saneamiento, abastecimiento de aguas, mobiliario y pavimentación.