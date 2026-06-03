Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

La Asociación Contra el Cáncer impulsa dos "iniciativas claves" este mes en Gijón

La entidad celebrará una cena solidaria y una jornada para mujeres

Asistentes a la primera edición de la Noche Solidaria de la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias.

Asistentes a la primera edición de la Noche Solidaria de la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias. / Marcos León

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Nico Martínez

La Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias llevará a cabo este mes de junio dos "iniciativas claves" en Gijón. La primera será la II Noche Solidaria, que se celebrará el 12 de junio a las 20.30 horas en el Club de Regatas. El 17 de junio será el turno de la II Jornada Mujer y Cáncer, bajo el título "¿Qué pasa después?".

Tras el éxito alcanzado el año pasado en el Bellavista, la Asociación Contra el Cáncer realizará el viernes 12 de junio en el Club de Regatas una cena de gala solidaria que incluirá cóctel, cena y baile por un donativo de 90 euros. Toda la recaudación se destinará a financiar proyectos de investigación y programas de apoyo a pacientes. Las entradas pueden adquirirse en la sede de la junta local, en el Club de Regatas o de forma online a través de la Asociación.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

El miércoles 17 de junio, de 9.00 a 19.00 horas, se desarrollará la segunda edición de la Jornada Mujer y Cáncer en el hotel Abba Playa. En el encuentro participarán profesionales sanitarios, pacientes y especialistas para abordar una de las etapas más importantes y, a menudo, menos visibles del proceso oncológico: la vida tras el cáncer. Se abordarán aspectos físicos, emocionales y sociales.

Noticias relacionadas

Este jueves, la Asociación Contra el Cáncer en Asturias dará a conocer otras claves de estas dos citas que se celebrarán en junio en Gijón.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece una médico gijonesa de 30 años en un accidente de tráfico en Palencia
  2. Un senegalés finge ayudar a una mujer en un bar de Gijón para llevarla a una zona apartada y violarla
  3. Hablan los allegados de la médica gijonesa fallecida en un accidente en Palencia: 'Se entregaba en cuerpo y alma a la familia
  4. Madrugada sangrienta en Gijón: cuatro heridos por apuñalamiento de reyertas diferentes y tres detenidos en Fomento
  5. Sorpresa' en la playa de San Lorenzo con una roca de grandes dimensiones a la altura de la Escalerona: 'Llevo viniendo 70 años y jamás la vi
  6. El Corazón de María reúne a su promoción del 98 por todo lo alto: 'Batimos un récord
  7. Prohibido patinetes: Gijón cierra su centro urbano al paso de los vehículos de movilidad personal
  8. Hablan las camareras de Gijón que han sufrido los escupitajos y amenazas por parte de un joven: 'Llegué a temer por mi vida

La Asociación Contra el Cáncer impulsa dos "iniciativas claves" este mes en Gijón

La Asociación Contra el Cáncer impulsa dos "iniciativas claves" este mes en Gijón

Gijón alcanza un acuerdo con la fundación del príncipe Alberto de Mónaco para realizar acciones conjuntas de desarrollo sostenible: "Nos permite posicionar al Acuario como una referencia"

Gijón alcanza un acuerdo con la fundación del príncipe Alberto de Mónaco para realizar acciones conjuntas de desarrollo sostenible: "Nos permite posicionar al Acuario como una referencia"

Guille Galván, guitarrista de Vetusta Morla, llega a Gijón tras lanzar su primer disco en solitario: "Sentí la necesidad de relacionarme con la música de una manera más íntima"

Guille Galván, guitarrista de Vetusta Morla, llega a Gijón tras lanzar su primer disco en solitario: "Sentí la necesidad de relacionarme con la música de una manera más íntima"

Las últimas restas y sumas (muchas más) de un Gijón que alcanza los 1.114 millones en propiedades municipales

Las últimas restas y sumas (muchas más) de un Gijón que alcanza los 1.114 millones en propiedades municipales

Con freno y marcha atrás

Una abarrotada iglesia de La Asunción despide a Ángela Corbato, la gijonesa fallecida en un accidente en Palencia: "Nunca se cansó de amar y de disfrutar de la vida"

Encuentro entre lo viejo y lo nuevo

Mael, el niño gijonés de 3 años sin manos ni pies, sueña con ser bombero: "Lo que más me gusta es coger la manguera y chiscar a la gente y a papá"

Mael, el niño gijonés de 3 años sin manos ni pies, sueña con ser bombero: "Lo que más me gusta es coger la manguera y chiscar a la gente y a papá"
Tracking Pixel Contents