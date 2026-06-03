La Asociación Contra el Cáncer impulsa dos "iniciativas claves" este mes en Gijón

La Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias llevará a cabo este mes de junio dos "iniciativas claves" en Gijón. La primera será la II Noche Solidaria, que se celebrará el 12 de junio a las 20.30 horas en el Club de Regatas. El 17 de junio será el turno de la II Jornada Mujer y Cáncer, bajo el título "¿Qué pasa después?".

Tras el éxito alcanzado el año pasado en el Bellavista, la Asociación Contra el Cáncer realizará el viernes 12 de junio en el Club de Regatas una cena de gala solidaria que incluirá cóctel, cena y baile por un donativo de 90 euros. Toda la recaudación se destinará a financiar proyectos de investigación y programas de apoyo a pacientes. Las entradas pueden adquirirse en la sede de la junta local, en el Club de Regatas o de forma online a través de la Asociación.

El miércoles 17 de junio, de 9.00 a 19.00 horas, se desarrollará la segunda edición de la Jornada Mujer y Cáncer en el hotel Abba Playa. En el encuentro participarán profesionales sanitarios, pacientes y especialistas para abordar una de las etapas más importantes y, a menudo, menos visibles del proceso oncológico: la vida tras el cáncer. Se abordarán aspectos físicos, emocionales y sociales.

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Este jueves, la Asociación Contra el Cáncer en Asturias dará a conocer otras claves de estas dos citas que se celebrarán en junio en Gijón.