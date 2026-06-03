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Un descenso en rápel desde 20 metros y rescates acuáticos: los bomberos de Gijón toman Poniente para mostrar sus habilidades

Decenas de personas siguieron en la playa de Poniente la exhibición organizada por los Bomberos de Gijón en el marco del campeonato nacional de Fútbol 7 del cuerpo

Bomberos realizando ejercicios durante la exhibición de esta tarde.

Bomberos realizando ejercicios durante la exhibición de esta tarde. / Juan Plaza

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Demi Taneva

Demi Taneva

La playa de Poniente se convirtió esta tarde en un gran parque de emergencias al aire libre. Descensos en rápel desde 20 metros de altura, rescates acuáticos con helicóptero, excarcelaciones de vehículos accidentados y simulacros de salvamento ante decenas de espectadores formaron parte de la exhibición organizada por los Bomberos de Gijón dentro de las actividades paralelas del campeonato nacional de Fútbol 7 de bomberos que reúne estos días en la ciudad a cerca de un millar de profesionales de toda España.

El objetivo era doble: mostrar a la ciudadanía el trabajo que realizan los servicios de emergencia y acercar una profesión que muchas veces solo se conoce cuando ocurre una intervención real. “Para que vean lo que hacemos habitualmente”, resumía Javier Cañete, jefe de intervención de los Bomberos de Gijón, mientras los asistentes comenzaban a llenar el entorno del arenal.

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La jornada incluyó hasta ocho maniobras consecutivas. Entre ellas, rescates de víctimas atrapadas bajo vehículos, evacuaciones desde pozos mediante sistemas verticales, tirolinas de salvamento, simulaciones de incendios y ejercicios conjuntos con el helicóptero medicalizado. Un despliegue poco habitual incluso para los propios profesionales. “Se suelen hacer exhibiciones de vez en cuando, pero tantas seguidas como hoy no”, explicaba Cañete.

Un espectáculo para toda la familia

La respuesta del público acompañó durante toda la tarde. Muchas familias aprovecharon la cercanía del espectáculo para descubrir el trabajo de los bomberos junto a los más pequeños. “Muy divertida, muy amena para los niños. Les hizo mucha ilusión”, señalaba Joana Zuluaga, que asistió junto a su hijo Axel. La vecina considera además que este tipo de iniciativas cumplen una importante función pedagógica: “Es muy importante estar informados y ver qué es lo que realizan y los medios con los que cuentan”.

Los bomberos toman Poniente para mostrar su trabajo: “Es importante que la gente vea de primera mano lo que hacemos”

Los bomberos toman Poniente para mostrar su trabajo: “Es importante que la gente vea de primera mano lo que hacemos”

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Los bomberos toman Poniente para mostrar su trabajo: “Es importante que la gente vea de primera mano lo que hacemos” / Juan Plaza

La misma idea compartía Laura Delgado, otra de las asistentes. “Así vemos un poco cómo actúan cuando hay emergencias. Nunca sabes muy bien cómo desarrollan su trabajo y esto es muy interesante”, apuntaba mientras seguía las maniobras desde la arena.

Entre el público también había quienes valoraban especialmente el carácter divulgativo del evento para los más jóvenes. “Para los niños está muy bien, porque descubren cómo funciona esto de los bomberos”, destacaba Conchi Díez, que acudió acompañada de familiares y amigos. “Todas estas cosas vienen bien”, añadía.

El éxito de una profesión muy querida

Desde dentro del operativo, los participantes coincidían en la importancia de abrir las puertas de una profesión que habitualmente desarrolla su labor lejos de los focos. Miguel Peón, uno de los bomberos que intervino en varias de las demostraciones, destacaba que el principal objetivo se había cumplido. “Creo que ha sido todo bastante dinámico y sobre todo se ha conseguido acercar nuestro trabajo del día a día a la gente”, afirmaba. Peón defendió además la necesidad de este tipo de actividades para reforzar el vínculo con la ciudadanía. “Me parece fundamental. Somos un servicio público y es importante que la gente que nos paga pueda ver nuestro trabajo de primera mano”, señaló.

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La elevada asistencia volvió a confirmar el interés que despierta el cuerpo entre los gijoneses. “La recepción siempre es buenísima”, subrayó el bombero, recordando también el éxito de las recientes jornadas de puertas abiertas organizadas por el servicio.

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