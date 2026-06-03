Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

El bonito llega a Gijón por la cuesta del Cholo: "Es de buena calidad"

Roberto Cristóbal, de la sidrería El Planeta", de los primeros locales en la ciudad en servir el "rey" de los platos

Roberto Cristóbal, con bonito

Roberto Cristóbal, con bonito / P. P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

Con la plancha a todo trapo para dar de comer el "rey" de los platos. Así estaba ayer la cocina de la sidrería "El Planeta", uno de los negocios más populares de la ciudad en pleno corazón de Cimavilla, con el primer bonito asturiano. Y es que aunque este restaurante ya servía túnido desde la semana pasada, ha sido esta cuando lo que los comensales se han llevado a la boca ha venido directamente de rula asturiana. "Es de buena calidad", afirmó, satisfecho, Roberto Cristóbal, el responsable de esta conocida sidrería.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Una sidrería que, como explica Roberto Cristóbal, ya sirve bonito del que llegó de la primera costera asturiana. Esta primera costera ocurrió el lunes cuando la primera tina (89,50 kilos) se pagó a 398 euros el kilo en la Rula de Avilés. El precio tiene su aquel puesto que la cifra es más del triple de la registrada el año pasado. Las capturas se hicieron en aguas de las Islas Azores y correspondieron a las redes de los pesqueros "Goienkale" y "María Digna Dos". Extrajeron en total 3.500 kilos. También, como suele ser habitual, la firma Alimerka fue la se hizo con las primeras capturas de la temporada.

El bonito de esta primera costera todavía no se ha dejado sentir con tanta fuerza en Gijón. De hecho, algunos importantes restaurantes cuentan con tener bonito en los próximos días. No obstante, Roberto Cristóbal ya sirve este pescado desde la pasada semana. "Ya me entró alguna ventresca y bonito me trajeron del pescado en Burela", contó. "El de esta semana ya es del que entró por Avilés", añadió el hostelero. "Está como muy adelantado, pensábamos que podía estar más seco pero está bien", apostilló.

Respecto a sus clientes habituales y los muchos que le llegan a la cuesta del Cholo, Cristóbal explicó que ya tiene mucha gente que le va pidiendo el bonito. "Sí, sí, la gente lo pide. De momento, poco a poco porque tampoco estamos teniendo mucho trabajo", agregó un hostelero que aguarda a la presentación de las tradicionales jornadas del bonito. Unas jornadas las de "Gijón Bonito" que el año pasado llegó hasta un centenar de restaurantes, con la novedad de llegar a varios en Madrid. También se espera la que sería la primera descarga de la temporada en el puerto de El Musel.

Noticias relacionadas

Mientras, Roberto Cristóbal sirve el bonito a la plancha. Y en los próximos días, cuando ya haya más bonito suelto, prepará rollo al ajillo guisado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece una médico gijonesa de 30 años en un accidente de tráfico en Palencia
  2. Un senegalés finge ayudar a una mujer en un bar de Gijón para llevarla a una zona apartada y violarla
  3. Hablan los allegados de la médica gijonesa fallecida en un accidente en Palencia: 'Se entregaba en cuerpo y alma a la familia
  4. Madrugada sangrienta en Gijón: cuatro heridos por apuñalamiento de reyertas diferentes y tres detenidos en Fomento
  5. Sorpresa' en la playa de San Lorenzo con una roca de grandes dimensiones a la altura de la Escalerona: 'Llevo viniendo 70 años y jamás la vi
  6. El Corazón de María reúne a su promoción del 98 por todo lo alto: 'Batimos un récord
  7. Una abarrotada iglesia de La Asunción despide a Ángela Corbato, la gijonesa fallecida en un accidente en Palencia: 'Nunca se cansó de amar y de disfrutar de la vida
  8. Prohibido patinetes: Gijón cierra su centro urbano al paso de los vehículos de movilidad personal

El bonito llega a Gijón por la cuesta del Cholo: "Es de buena calidad"

El bonito llega a Gijón por la cuesta del Cholo: "Es de buena calidad"

Nuevas prohibiciones para las viviendas de uso turístico y propuestas de movilidad tras la polémica de los patinetes, entre las iniciativas plenarias de la oposición en Gijón

Nuevas prohibiciones para las viviendas de uso turístico y propuestas de movilidad tras la polémica de los patinetes, entre las iniciativas plenarias de la oposición en Gijón

Eduardo Carreño, jefe de la unidad de Tratamiento de Conductas Adictivas del Hospital Covadonga de Gijón: "Asturias es la región que tiene más normalizado el consumo excesivo de alcohol"

Eduardo Carreño, jefe de la unidad de Tratamiento de Conductas Adictivas del Hospital Covadonga de Gijón: "Asturias es la región que tiene más normalizado el consumo excesivo de alcohol"

Herido grave un joven de 13 años al sufrir un atropello de un taxi en Gijón

Herido grave un joven de 13 años al sufrir un atropello de un taxi en Gijón

De la Escalerona al Elogio del Horizonte, un recorrido por el "hormigón herido" de Gijón

De la Escalerona al Elogio del Horizonte, un recorrido por el "hormigón herido" de Gijón

Gran control policial en Gijón contra los patinetes trucados

Gran control policial en Gijón contra los patinetes trucados

Un descenso en rápel desde 20 metros y rescates acuáticos: los bomberos de Gijón toman Poniente para mostrar sus habilidades

Un descenso en rápel desde 20 metros y rescates acuáticos: los bomberos de Gijón toman Poniente para mostrar sus habilidades

Susto en Gijón: los bomberos se movilizan ante la llamada de una hija que no podía entrar en su casa ni localizar a su padre

Tracking Pixel Contents