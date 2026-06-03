El bonito llega a Gijón por la cuesta del Cholo: "Es de buena calidad"

Con la plancha a todo trapo para dar de comer el "rey" de los platos. Así estaba ayer la cocina de la sidrería "El Planeta", uno de los negocios más populares de la ciudad en pleno corazón de Cimavilla, con el primer bonito asturiano. Y es que aunque este restaurante ya servía túnido desde la semana pasada, ha sido esta cuando lo que los comensales se han llevado a la boca ha venido directamente de rula asturiana. "Es de buena calidad", afirmó, satisfecho, Roberto Cristóbal, el responsable de esta conocida sidrería.

Una sidrería que, como explica Roberto Cristóbal, ya sirve bonito del que llegó de la primera costera asturiana. Esta primera costera ocurrió el lunes cuando la primera tina (89,50 kilos) se pagó a 398 euros el kilo en la Rula de Avilés. El precio tiene su aquel puesto que la cifra es más del triple de la registrada el año pasado. Las capturas se hicieron en aguas de las Islas Azores y correspondieron a las redes de los pesqueros "Goienkale" y "María Digna Dos". Extrajeron en total 3.500 kilos. También, como suele ser habitual, la firma Alimerka fue la se hizo con las primeras capturas de la temporada.

El bonito de esta primera costera todavía no se ha dejado sentir con tanta fuerza en Gijón. De hecho, algunos importantes restaurantes cuentan con tener bonito en los próximos días. No obstante, Roberto Cristóbal ya sirve este pescado desde la pasada semana. "Ya me entró alguna ventresca y bonito me trajeron del pescado en Burela", contó. "El de esta semana ya es del que entró por Avilés", añadió el hostelero. "Está como muy adelantado, pensábamos que podía estar más seco pero está bien", apostilló.

Respecto a sus clientes habituales y los muchos que le llegan a la cuesta del Cholo, Cristóbal explicó que ya tiene mucha gente que le va pidiendo el bonito. "Sí, sí, la gente lo pide. De momento, poco a poco porque tampoco estamos teniendo mucho trabajo", agregó un hostelero que aguarda a la presentación de las tradicionales jornadas del bonito. Unas jornadas las de "Gijón Bonito" que el año pasado llegó hasta un centenar de restaurantes, con la novedad de llegar a varios en Madrid. También se espera la que sería la primera descarga de la temporada en el puerto de El Musel.

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Mientras, Roberto Cristóbal sirve el bonito a la plancha. Y en los próximos días, cuando ya haya más bonito suelto, prepará rollo al ajillo guisado.