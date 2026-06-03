Flores, procesión, manolas y balcones de fiesta para celebrar el Corpus Christi con la parroquia de San Pedro
El acto central, el recorrido por el barrio alto, será tras la misa de 12.00 en la iglesia mayor gijonesa
A. R.
Con flores, procesión y mantillas. Así quieren que se viva en Cimavilla el domingo del Corpus Christi, que se celebra este 7 de junio. La convocatoria está organizada conjuntamente por el Arciprestazgo de Gijón, la Parroquia Mayor de San Pedro y la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades Penitenciales de Gijón.
Para ese día está prevista la tradicional procesión del Corpus Christi que saldrá tras la celebración de una Misa solemne en el interior de la citada parroquia a las 12.00 h del mediodía. Se estima que la salida estimada de la procesión será en torno a las 12.45 horas. La procesión recorrerá el Campo Valdés, Plaza Mayor, Plaza del Marqués, Jardines de la Reina, Trinidad, Melquiades Álvarez, Ventura Álvarez Sala, y paseo del Muro para regresar de nuevo a la parroquia de San Pedro.
Como ya pudo verse en años anteriores, los grupos de jóvenes y de mantillas -las populares Manolas- de las Cofradías y Hermandades gijonesas van a elaborar una alfombra floral en el Campo Valdés, con la que recibirán la salida a la calle del Santísimo Sacramento en la custodia procesional.
La organización hace extensiva la participación en este solemne acto dominicial y sugieren particularmente que se sumen a la procesión todos los niños y niñas que hayan recibido la Primera Comunión a lo largo del presente año en las parroquias gijonesas. Para darle más alegría al recorrido, también animan a los vecinos del barrio alto a que engalanen ventanas y balcones.
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