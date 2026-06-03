Gijón reivindicará el torto asturiano con un evento en el que se fusionará por primera vez con maíz morado de Perú

El hostelero Juanjo Cima organizará este viernes en La Taberna Asturiana a partir de las 14.30 horas un evento para reivindicar el torto asturiano. La cita reunirá a 35 influencers asturianos de gastronomía, viajes y moda para impulsar la difusión nacional del torto.

El evento, denominado "#TortoDay", fusionará por primera vez en España un torto realizado con maíz dorado de Perú. La propuesta busca crear un puente entre la tradición asturiana y la cocina peruana, fusionando ambas culturas gastronómicas en una elaboración única y simbólica.

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Durante esta cuarta edición del evento, quienes asistan podrán disfrutar de diferentes propuestas gastronómicas elaboradas a partir de este plato y acompañadas por otros productos.