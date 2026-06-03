Gran control policial en Gijón contra los patinetes trucados
Los agentes realizaron la verificación con un dinamómetro en el espigón de Talasoponiente
La Policía Local de Gijón llevó a cabo esta tarde un amplio control en busca de posibles modificaciones ilegales en patinetes. Los agentes investigaron los vehículos de movilidad personal de una veintena de jóvenes para controlar si alguno de ellos estaba trucado.
El despliegue de la Policía Local contó con varios coches, motos y una furgoneta en la que portaron un dinamómetro para realizar las verificaciones. Los dinamómetros son dispositivos prtátiles que se utilizan para detectar patinetes trucados o modificados. Estos equipos miden la velocidad real para asegurar que el patinete no supera el límite legal de 25 kilómetros por hora.
Hasta la zona del control también se desplazaron agentes de la Policía Nacional para colaborar con la Policía Local. Este operativo llega en el marco de la polémica con los patinetes eléctricos que existe en la ciudad después de que el edil de Tráfico anunciara que se iba a cerrar buena parte del centro de Gijón al paso de patinetes. Sin embargo, la alcaldesa, Carmen Moriyón, frenó esa normativa y abogó por trabajar en la creación de una normativa "que garantice el uso responsable del patinete, que siente unas bases serias y firmes y que fije sanciones ejemplares para quienes decidan incumplirlas".
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