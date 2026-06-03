Guille Galván, guitarrista de Vetusta Morla, llega a Gijón tras lanzar su primer disco en solitario: "Sentí la necesidad de relacionarme con la música de una manera más íntima"

El guitarrista y compositor de Vetusta Morla, Guille Galván (Madrid, 1980), llegará este jueves a Gijón apenas unas semanas después de lanzar su primer trabajo en solitario, un disco que lleva por título "Nadie con ese nombre vive aquí". Galván protagonizará una conversación con el músico Igor Paskual para grabar el videopodcast "Apuntes desde la trinchera", una cita impulsada por Nordeste+ que tendrá lugar en Sonidópolis a las 21.00 horas.

¿Qué le llevó a realizar este disco en solitario?

Venía de una temporada larga y de una necesidad de parar de la dinámica del grupo, de giras muy largas, festivales, escenarios muy grandes y muchos viajes. Acabé sintiendo esa necesidad de relacionarme con la música de otra manera más íntima y más fácil. Empecé a componer una serie de canciones que tenían que ver con eso, que eran solo con guitarra y voz, y que tampoco estaban hechas con ningún objetivo más que el de componer e ir grabando en casa. Y a todo eso hay que sumarle a la sensación que tuve durante el parón de Vetusta Morla de estar con mi gente, con la familia, y más durante un proceso de duelo, ya que en los últimos cuatro años atravesé la enfermedad y la muerte de mi padre.

¿Cómo trasladó esos sentimientos a las canciones?

Fui llegando a una serie de canciones donde tenía cierta necesidad de poner en valor a la gente que me rodeaba, a mi familia de origen, a la actual y a mis hijos. Y ahí me fui dando cuenta de que estaba haciendo un repertorio que no era para Vetusta Morla. Por el nivel de intimidad y de cercanía que estaba desarrollando, al final caía por su propio peso que me iba a tocar cantarlo a mí.

¿Le resultó extraño grabar sin sus compañeros?

Llevo más de 20 años con el grupo, pero en los últimos años es cierto que he hecho otras cosas por mi cuenta, como bandas sonoras, producciones y composiciones para otros artistas. Trabajar por mi cuenta era algo natural, pero es verdad que dar el salto de compositor a intérprete es más grande y es lo que más he intentado trabajar.

¿Qué papel jugó la música para acompañarle en esos momentos complicados?

Ha sido un pilar importante. Me ha servido para comunicarme, para expresarme y para atravesar ese periodo un poco más ilusionado. Siempre creo que la música que hacer a lo largo de tu vida tiene que estar pegada a quién eres en cada momento. A mí me tocaba atravesar esa fase y me alegro mucho de haber podido encontrar una manera de hacerlo pegado a la música y que me haya servido también de escape y de puente de comunicación con los míos.

¿Qué aspectos ha descubierto de sí mismo en este proceso en solitario?

Encuentras cosas que estaban ahí y a las que quizá no le habías dado importancia en otros momentos. Por ejemplo, esa necesidad de cantar que probablemente nunca había tenido de una forma tan decidida en todos estos años. Y en la manera de producir el disco también, ya que normalmente se graba la voz al final de los procesos y quise hacerlo grabando guitarra y voz desde el principio para saber los arreglos que tenía que ir haciendo y qué tipo de músculo iba a necesitar cada una de las canciones. Todo eso lo he ido descubriendo poco a poco. Nunca había hecho un disco así y me he tenido que ir enfrentando a todas estas decisiones.

¿Cómo afrontan la próxima gira de Vetusta Morla, que arranca en octubre?

De momento, estamos terminando toda esta fase del parón y en mi caso estoy muy centrado en la promo de mi disco y en todo este proceso final del trabajo en solitario. Todavía no me he puesto en "modo Vetusta". Será algo que iremos cuando vaya sucediendo.

¿Tiene pensado presentar el disco en solitario una vez que termine esa gira?

Eso lo va a ir marcando el calendario. Este es un disco bastante íntimo y me gustaría encontrar espacios que también lo sean para cantarlo. No es un disco de festivales, ni mucho menos. Entonces, seguramente aprovecharé para presentarlo cuando se acabe la gira de Vetusta Morla en invierno.

¿Ha perdido todo el sentido el término "indie"?

Nunca me he sentido "indie" y Vetusta Morla nunca ha querido llevar esa bandera. Siempre hemos dicho que somos un grupo de rock y no sabemos muy bien lo que es el "indie", ya que es un cajón tan grande donde caben cosas tan distintas. Creo que Vetusta ha sido una banda independiente toda la vida y que tiene su propio sello, así que independiente sí que lo es. En cambio, la etiqueta "indie" nunca he entendido lo que significa y me lo llevan preguntando 30 años, así que no me siento identificado con ese término.

¿Qué espera de la charla con Igor Paskual?

No tengo ni idea de cómo va a ser. Todo va a depender de él y supongo que también tocaré algo del disco. Me gustan salas como Sonidópolis, donde puedes encontrar un perfil más amplio del artista que te gusta y donde se puede charlar de cosas que van más allá de la promo.

¿Cuáles son los aspectos de la industria musical que le generan cierto rechazo?

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Cuando te pasas girando con 40 o 50 personas, vas a festivales donde hay 20.000, 30.000 o 40.000 personas y todo son números, redes sociales y mucho foco en la periferia de las cosas, pues uno se acaba alejando. Esto no quiere decir que no vaya a hacer festivales ni que no vaya a disfrutar estando en un escenario grande, pero ha habido una temporada en la que he necesitado justo lo contrario, huir de ahí, porque llegó un momento en el que no me aportaba nada.