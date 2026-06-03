Los ingenieros industriales celebran esta semana su fiesta social en Gijón: estos son los profesionales a los que distinguirán
La cita tendrá lugar en el hotel Begoña Park
El hotel Begoña Park acogerá este sábado a las 20.00 horas la fiesta social de la Ingeniería Técnica Industrial de Asturias, en la que se distinguirán a distintos profesionales.
El acto arrancará con la celebración de las "bodas de oro" de la promoción de 1976 y de las "bodas de plata" de la promoción de 2001. Después se realizará la entrega del socio de mérito del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales a Luis Alberto Cueto. Asimismo, Teresa López Pola será reconocida por Mupiti, la mutualidad de los ingenieros técnicos industriales, por su labor investigadora en la mejora de la seguridad laboral.
Por último, los asistentes disfrutarán de una cena para poner el broche de oro a un nuevo encuentro anual entre los miembros del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Asturias.
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