Los ingenieros industriales celebran esta semana su fiesta social en Gijón: estos son los profesionales a los que distinguirán

El hotel Begoña Park acogerá este sábado a las 20.00 horas la fiesta social de la Ingeniería Técnica Industrial de Asturias, en la que se distinguirán a distintos profesionales.

El acto arrancará con la celebración de las "bodas de oro" de la promoción de 1976 y de las "bodas de plata" de la promoción de 2001. Después se realizará la entrega del socio de mérito del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales a Luis Alberto Cueto. Asimismo, Teresa López Pola será reconocida por Mupiti, la mutualidad de los ingenieros técnicos industriales, por su labor investigadora en la mejora de la seguridad laboral.

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Por último, los asistentes disfrutarán de una cena para poner el broche de oro a un nuevo encuentro anual entre los miembros del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Asturias.