Ni innovador, ni consensuado, ni abierto al cogobierno: la izquierda carga contra el nuevo reglamento de participación

Más errores formales que conceptos innovadores o espacios para el cogobierno han encontrado los tres grupos municipales de la izquierda –PSOE, IU y Podemos–en la propuesta de reglamento de Participación Ciudadana presentada por el gobierno local. Y por eso han presentado un total de 72 enmiendas para darle la vuelta como un calcetín a la normativa defendida por el popular Abel Junquera como edil de Atención a la Ciudadanía y Distritos. Si se llega a la fase de debate de las enmiendas porque los portavoces de IU y Podemos, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, han tramitado paralelamente una petición al presidente de la comisión de reglamentos –el también popular Rodrigo Pintueles–para que se retire el proyecto reglamentario, se revise y se abra un nuevo plazo de enmiendas. Algo que no parece probable.

"Después de estar esperando tres años por un reglamento, y un modelo, que iba a revolucionar la participación ciudadana nos encontramos con una propuesta plagada de errores en las formas y que, en el fondo, no aporta nada nuevo. Replica el modelo del siglo XX que teníamos y le añade un copia y pega de reglamentos de otras ciudades", denunció Suárez Llana en nombre de IU.

Para Olaya Suárez, portavoz de Podemos, "no hay nuevos espacios de participación, no hay nuevas herramientas e incluso cosas que estaban bien las han empeorado. No es serio presentar este texto para un reglamento llamado a durar veinte años". Y desde el PSOE el concejal Jacobo López tiene claro que "este es el reglamento de un gobierno que no cree en la participación real. Ni es innovador, ni es más inclusivo, ni es más participativo". Coinciden los tres partidos en criticar que para llegar a este texto no hacían falta los tres años de tiempo que ha pasado desde que se anunciara y en afear que el gobierno no haya buscado consensuar el documento ni con el tejido asociativo local ni con los propios grupos políticos de la Corporación.

Los presupuestos participativos

Las enmiendas de los tres partidos de la izquierda buscan abrir nuevos espacios de participación y profundizar en mecanismos de participación directa de la ciudadanía. Por ejemplo, a través de los presupuestos participativos sobre los que hubo una experiencia piloto en Gijón hace años como fórmula de votación directa abierta a toda la población para decidir el destino de una parte de los recusos municipales. A este asunto dedica el PSOE una de sus 19 enmiendas planteando que el proceso se celebre cada cuatro años fijando las prioridades de todo el mandato y que se reserve a la decisión de la ciudadanía al menos el 15% del dinero que se vaya a dedicar a inversión municipal.

Participantes en uno de los consejos sectoriales que conforman la estructura de participación municipal. / Marcos León

IU pide que las decisiones ciudadanas en los presupuestos participativos no se quedan en las inversiones y alcancen también a servicios o programas. En su diseño tendrían un reglamento específico y mecanismos de control para garantizar que se cumple lo dicho por el pueblo. En paralelo se buscaría garantizar que los consejos de distrito tuvieran voz y voto en el destino de parte de los recursos municipales para su territorio. Algo que ahora mismo queda a la buena voluntad de cada gobierno en lo referente a cuantía y procedimiento.

También se fijó, para mal, Podemos en los presupuestos participativos "ya que tal como vienen regulados hacen alusión a entidades y no es eso. Tienen que ser un elemento de democracia directa, donde la gente haga sus propuestas y la ciudadanía las vote". Por eso incluyen una enmienda para eliminar la palabra entidades del artículo 40 del reglamento.

PSOE: rebajar porcentajes para ampliar la participación

Más allá de los presupuestos participativos otra de las enmiedas del PSOE busca ampliar la participación rebajando el porcentaje del 10% que se pide en el actual documento a un 1% de la población para ejercer una iniciativa popular, un 2% para elaborar normas municipales o inicar un proceso de audiencia pública y un 3% para impulsar una consulta popular.

A traves de sus enmiendas, los socialistas también buscan aumentar los recursos humanos y materiales del área de participación con personal especializado en cada centro municipal, reforzar la transparencia publicitando, entre otras cosas las actas de la actividad municipal y garantizar el seguimiento de los resultados de los procesos participativos a través de una comisión integrada, a tercios, por la Corporación, el personal técnico y la ciudadanía.

IU: un Consejo de Ciudad y una Escuela de Participación

Entre las 22 enmiendas de IU está la creación de un Consejo de Ciudad, que formarían gijoneses mayores de 16 años elegidos por sorteo y que participarían activamente en los debates de ciudad, y de una Escuela Municipal de Participación Ciudadana. Pero también reivindica IU abrirse a nuevas formas de participación surgidas a partir del movimiento 15-M "ya que hay muchas personas en Gijón que quieren participar y de hecho ya están participando en espacios que están al margen del tejido asociativo tradicional". Otro elementos importante para IU es blindar desde este reglamento la participación del tejido asociativo en los consejos de administración de las empresas muncipales. Algo que ya se viene hacinedo pero que IU no quiere que "quede al albur del gobierno de turno", concretó Suárez Llana.

Una reunión del Consejo Social para presentar los presupuestos. / Lucas Cid

También habla IU en sus enmiendas del derecho a turno publico de ruegos y preguntas de la ciudadanía en los plenos y de las posibilidades de intervención en el pleno de las asociaciones de la ciudad.

Podemos: crear una Asamblea Ciudadana Municipal

De las 31 enmiendas presentadas por Podemos muchas buscan corregir desde errores en el nombre de cargos y organismos a tildes mal puestas pero también las hay de profundidad. Por ejemplo, la creación de una Asamblea Ciudadana Municipal como espacio de participación directa donde los responsables municipales rindan cuentas a la ciudadanía y la ciudadanía pueda hacer propuestas. Se convocaría una vez por mandato a iniciativa de la Alcaldía. O del 1% de la población mayor de 16 años, de al menos tres órganos de participación o del 2% de las asociaciones incluidas en el registro municipal.

Podemos también plantea que al igual que hay consultas populares se puedan convocar consultas ciudadanas para saber la opinión de la población sobre "asuntos de interés que sean competencia de la entidad local".