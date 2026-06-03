Nuevas prohibiciones para las viviendas de uso turístico y propuestas de movilidad tras la polémica de los patinetes, entre las iniciativas plenarias de la oposición en Gijón

Mucho y desde diferentes perspectivas se va a hablar de vivienda en el Pleno ordinario del mes de junio, a celebrar el próximo miércoles en la Casa Consistorial gijonesa. La ronda la abrirá una proposición de Podemos –defendida por su portavoz y única edil, Olaya Suárez– para "proteger el derecho a la vivienda frente a la masificación turística". ¿Cómo? Pues lo que la formación morada busca del Pleno es un acuerdo para forzar al gobierno a poner freno a las viviendas de uso turístico a través de, en un primer momento, una nueva moratoria a la concesión de licencias y, de cara al futuro, una modificación del Plan General de Ordenación (PGO) para que la proporción de pisos turísticos por barrio no excede el 3% del total de las viviendas del territorio.

Y ya como pregunta, la edil de Vox, Sara Álvarez Rouco, reivindica del gobierno local de Foro y PP que defina ya que acciones va a emprender para "detener" la declaración que la consejería de Vivienda del gobierno autonómico ha hecho de Cimavilla y La Arena como zonas de mercado residencial tensionado. Frente a esa resolución cabe la posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Una vía, la judicial, que el gobierno local está estudiando.

La movilidad tendrá también su protagonismo en la primera sesión plenaria tras el anuncio de los ediles de Tráfico y Seguridad Ciudadana, los foristas Pelayo Barcia y Nuria Bravo, sobre el cierre a los patinetes de una parte del centro urbano. Cierre que no llegó a ejecutarse por decisión directa, solo unas horas después, de la Alcaldesa, la también forista Carmen Moriyón. Sobre el asunto de los patinetes pregunta de manera directa el concejal socialista Tino Vaquero, que solicita los informes técnicos que justificaron la decisión inicial de prohibición y explicaciones del gobierno sobre las actuaciones que se van a llevar a cabo para regular en la ciudad a los vehículos de movilidad personal. Desde Alcaldía, y como trabajo previo, se van a desarrollar reuniones de trabajo con técnicos municipales y con colectivos afectados. Ya está programada para las próximas horas una con los repartidores.

Un grupo de repartidores con sus patinetes. / Ángel González

La polémica de los patinetes también está en el origen de una iniciativa de IU. Aunque lo que Suárez Llana busca con su pregunta no es saber que hará el gobierno con los VMP como elemento de peligro para los peatones. El portavoz de IU pregunta lo que se va a hacer para proteger a los peatones de los incumplimientos de la normativa por parte de los coches. Además, vía ruego, IU reivindica retomar el programa de caminos escolares seguros incluido en el Plan de Movilidad Sostenible.

Al Pleno que tiene lugar el mismo mes de celebración del día del Orgullo, y en medio del polémico proceso de tramitación de la ley LGTBI de Asturias, los portavoces de IU y Podemos, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, presentan de manera conjunta una proposición "por la plena igualdad de derechos de las personas LGTBIAQ+".

El acuerdo que plantean para su aprobación supone, por un lado, la declaración de apoyo del Pleno de Gijón al colectivo y, por otro, el respaldo de la Corporación gijonesa al proyecto de esa ley asturiana para la erradicación de la discriminación y para la igualdad real y efectiva de derechos de las personas LGTBIAQ + por considerarla "un avance coherente con la obligación de los poderes públicos de promover la igualdad real y efectiva y erradicar toda forma de discriminación".

De un plan de deporte a las torretas de la playa

Vía proposición busca el PSOE paralizar el traslado a El Natahoyo del Archivo Municipal y fijar nuevos criterios en las políticas de turismo y festejos para garantizar la identidad social y cultural de Gijón y la calidad de vida de los gijoneses.

Podemos llevará a debate y votación su idea de elaborar un nuevo Plan Director del Deporte que tenga en cuenta su capacidad de generar economía e IU promoverá un plan sobre la soledad no deseada en jóvenes con un proceso de diagnóstico, programas de detección temprana y campañas de sensibilización.

La portavoz de Vox, que centra en las preguntas sus iniciativas plenarias, también solicita al gobierno información sobre la licitación de las torretas del equipo de salvamento de baños, y sobre la venta ambulante irregular. Y ya de manera más directa, y en referencia a un asunto tratado en el pleno del mes pasado, explicaciones sobre el uso de la palabra denuncia por parte de la concejala de Cultura, Montserrat López Moro, al referirse a una acción de Vox sobre el Plan de normalización llingüística. Vox consiguió hace unos meses su anulación en los tribunales.

Más preguntas: la de IU sobre las medidas puestas en marcha para controlar el ruido ambiental en las zonas de ocio y la del PSOE sobre las deficiencias en los arenales en el inicio de la temporada de baños. El orden del día del Pleno, que aún tiene que ser ratificado en Junta de Portavoces, se cierra con un ruego de Alejandro Farpón (IU) pidiendo que el Patronato Deportivo ponga en macha un Programa Municipal de Deporte Juvenil para jóvenes a partir de 12 años.