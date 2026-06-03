Nuevas zonas verdes, arreglos en playas y ríos y compra de plantas: el plan de verano de Medio Ambiente

Diez acciones de todo tipo –desde la adecuación de zonas verdes a la adquisición de un medidor de la resistencia de la madera para poder controlar el estado de los árboles– que suman más de medio millón de euros en inversión conforman el plan de trabajo para estos meses de verano de la concejalía de Medio Ambiente, que lidera el popular Rodrigo Pintueles. Las inversiones previstas se concretan en proyectos de renaturalización, mejora de zonas verdes, conservación de espacios naturales y renovación de equipamientos ambientales “con el objetivo de hacer de Gijón una ciudad más verde, habitable y adaptada a los retos climáticos”, concretó Pintueles.

Calculadora en mano, el edil estima que "casi uno de cada dos euros van directamente a proyectos de infraestructura verde y renaturalización, lo que refleja la prioridad que estamos dando a la mejora ambiental de Gijón”.

Por cuantía, 125.000 euros, el proyecto más ambicioso es la adecuación de la zona verde de la calle Matilde de la Torre, en Roces. La intención con esta actuación es mejorar la accesibilidad peatonal, crear nuevos espacios de estancia y reforzar la vegetación mediante nuevas plantaciones y superficies de pradera. El epígrafe de infraestructura verde y naturalización urbana, donde computa esta obra, incluye también mejoras en la plaza de la Asociación de Vecinos Severo Ochoa de Pumarín, habilitar una nueva zona estancial en la calle Periodista Francisco Carantoña, en El Llano, y adquirir plantas y arbustos para el vivero municipal.

Singularidad dentro de ese bloque tiene el plan de renaturalización del patio del IES Jovellanos. Y no solo por ser una actuación denro de un centro escolar. Es singular, sobre todo, porque la inversión de 40.000 euros a ejecutar por la concejalía es el premio que se ganaron los propios escolares como participantes del “Climathon Global Day Gijón: Naturaliza tu centro” donde presentaron su proyecto para ese patio. Las obras se realizarán aprovechando las vacaciones escolares.

A unos 170.000 euros llegan las actuaciones previstas para la conservación del litoral y espacios públicos. A saber: la reparación de pasarelas en el Parque Fluvial del Piles, la renovación de barandillas y pasarela en la playa de Estaño, el montaje y mantenimiento de instalaciones en playass y la reparación de cubiertas y canalones del vivero municipal. También hay dinero para renovar y ampliar el mobiliario urbano en parques y jardines.

Y a licitación acaba de salir, por 11.355 euros (IVA incluido), la compra de un resistógrafo. Se trata de un equipo especializado en la medición de la resistencia de la madera en los árboles destinado a la gestión del arbolado municipal de los parques y calles del concejo.

“Queremos que la naturaleza gane presencia en la ciudad, no solo a través de grandes proyectos, sino también mediante varias actuaciones concretas que mejoran los barrios y aumentan la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, remató Pintueles.