Los primeros pasos en el Fútbol Andarín de la mano de "los pioneros de Montevil": "Lo mejor que me ha pasado en la vida"

Acompañar, socializar y, de paso, dar los primeros toques al balón. El campo de fútbol de La Llosa se transformó esta mañana en un terreno de Fútbol Andarín, también llamado "Walking Football" entre los más expertos, para acoger una clase de iniciación impartida por la Fundación Deportiva Montevil y en la que participaron usuarios de los centros de mayores de Contrueces, Atalía y El Coto. Una actividad enmarcada en el proyecto de dinamización de centros sociales municipales de personas mayores, de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, que gozó de gran acogida y que sorprendió a los presentes, en su mayoría, novatos en esto de meter goles y hacer regates.

Las normas de este deporte difieren un poco al fútbol tradicional. No se permiten ni los contactos, ni correr, y tanto el campo como las porterías son de un tamaño reducido. Estas reglas, las básicas, han convertido al Fútbol Andarín en el deporte ideal para que las personas mayores y con una vida sedentaria encuentren una motivación para hacer ejercicio. "Cada centro tiene una propuesta de actividades regulares en sus propios espacios, pero también hay una línea más comunitaria donde solemos contactar con recursos y otras actividades externas", explica Natalia Ovies, coordinadora de la dinamización de los centros de mayores.

En esta ocasión, al igual que ya lo disfrutaron hace unas semanas en La Camocha, tocó Fútbol Andarín bajo la guía de José Vallín, coordinador de la Fundación Deportiva Montevil, que dirigió la sesión como si de un equipo profesional se tratase. "Lo pasan muy bien y eso que llegan sin saber lo que les espera", explica, añadiendo que al final de cada sesión, la opinión es totalmente diferente. "Salen muy contentos y queriendo repetir", mantiene, asegurando que solo hay una cosa obligatoria. "Hay que disfrutar del tercer tiempo en el bar", señala. La sesión, adaptada para los iniciados en esta modalidad, tuvo de todo. Desde un calentamiento con sentadillas, paso liguero o marcha atrás; hasta un circuito de aros y saltos para ir calentando el cuerpo, pasando por una ronda de pases y una primera prueba de partidillos.

"Cuando lo dije en casa no se creían que viniese a un campo de verdad, pero aquí estoy", apunta Margarita Simón que reconoce que este tipo de actividades "dan oxígeno". "Son muy variadas y a mí me ayudan a tener curiosidad por cosas que antes no hacía y a ejercitar la mente, es donde más lo noto", reconoce Simón. A su lado, Blanca Álvarez también se calzaba las botas por primera vez. En su caso, el fútbol no le es extraño. Viuda de Emilio González, "Panchulo", futbolista del Sporting en los 60 y 70, y abuela "de un nieto que juega muy bien" también era su primera oportunidad de demostrar que no es tarde para lanzarse a jugar. "Es una alegría disfrutar de estas cosas, además que haces mucha unión con la gente y te notas más ágil", detalló Álvarez.

En la actividad también participaron como apoyo algunos de los jugadores del equipo de Fútbol Andarín de Montevil, como José Antonio Luna. "Físicamente he notado una gran mejoría. No he perdido barriga, porque no se va ni a tiros, pero tengo más ganas de hacer cosas. Cuando dejé de trabajar con 60 años no hacía nada y desde que empecé aquí, no he parado", reconoce Luna que a sus 65 años, asegura que en la última década y media es "lo mejor que me ha pasado en la vida".

Los pioneros de Montevil

Sin querer ponerse medallas, José Vallín reconoce que a ellos el Fútbol Andarín no les llegó, lo trajeron. "Aquí empezamos hace dos años cuando ya se estaba jugando por España y Europa, pero en Asturias no había nada. Se habló con el Sporting y conseguimos jugar el primer partido oficial. A partir de ahí, seguimos evolucionando hasta tener un equipo de 18 personas y promoverlo a través de entidades sociales", relata Vallín.

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Fue a través de redes sociales donde conocieron este deporte y gracias a la Fundación Deportiva Montevil que montaron hace siete años, pudieron expandir el deporte a la vez que iban realizando diversas actividades sociales. "Al principio nos dedicábamos a cosas más básicas, pero le dimos una vuelta y tras juntar 30.000 euros con mucho esfuerzo, montamos la Fundación con la que trabajamos en voluntariado con extranjeros, personas con discapacidad, mayores...", explica Vallín, enfatizando que desde el club van a seguir impulsando el Fútbol Andarín como una herramienta de ayuda, a la vez que lo dan a conocer a base de torneos y eventos de este tipo. "No queremos ser el Manchester United, solo ofrecer un apoyo para mejorar la vida de las personas", remata.