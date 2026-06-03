Las últimas restas y sumas (muchas más) de un Gijón que alcanza los 1.114 millones en propiedades municipales

El Ayuntamiento de Gijón tiene ahora mismo en propiedad bienes y derechos con un valor estimado en más de 1.114 millones de euros. En concreto, en 1.114.481.774,16 euros, de los que 1.009 millones están en inmuebles. Y aunque ya de por sí la cifra de lo que vale Gijón llama la atención, más la llama comprobar el estirón de algo más de 19,2 millones que se dio en 2025. Un incremento que prácticamente duplica el cuantificado en el ejercicio de 2024 y del que se da cuenta, línea a línea durante decenas de documentos, en la rectificación del inventario general de bienes a 31 de diciembre de 2025 que se presenta en la próxima comisión de Hacienda.

La clave no está en que el Ayuntamiento haya sumado muchas altas a su registro el año pasado –de hecho lo sumado por altas y los restados por bajas es casi lo comido por lo servid, ya que rondan los 11 millones en ambos casos– sino en el incremento de valor de los bienes que ya eran municipales. Y aquí tiene mucho que ver la finalización de proyectos financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y la mejora de equipamientos y espacios públicos. El mayor ejemplo de estos incrementos de valor, y sin contar lo invertido luego en mobiliario y equipación, son los los 12,2 millones de la obra de la nueva comisaría de Policía.

Un tramo de la ecomanzana de La Calzada. / Juan Plaza

Ya con fondos europeos de por medio destacan, entre otros, los casi 1,3 millones de la plataforma única de Cimavilla o los más de 600.000 euros de revalorización del parque del Cerro de Santa Catalina por su intervención en la batería alta. Las obras de renaturalización del río Piles han conllevado unos incrementos de 1,2 millones en el capítulo de terrenos y solares y de 1,3 millones en viales y espacios libres.

También han ayudado a elevar a 19,2 millones la partida de incrementos las numerosas obras realizadas en viales y edificios públicos. Sobre todo centros municipales y colegios pero no solo. El arreglo de la plaza del Continental, por ejemplo, suma medio millón de euros.

¿Y qué hay de nuevo? Pues por volumen de dinero, y también vinculado a fondos europeos, destacan en el listado de altas los tres millones que vale la ecomanzana de La Calzada. Menos cuantía pero más simbolismo tiene la incorporación al patrimonio municipal de la finca comprada a la Universidad de Oviedo por un millón de euros en La Pecuaria o los terrenos de Naval Azul cedidos por la Autoridad Portuaria –no sin bronca política– y valorados en 510.587 euros. No muy lejos está la rehabilitada capilla de San Esteban del Mar por importe de 98.150 euros. Altas son también los carriles bici de Sanz Crespo, el Molinón y Fomento, que suman más de 770.00 euros o el sistema de videovigilancia de la zona rural, valorado en poco más de 202.000.

Una vista de los pisos que está construyendo el Principado en Peritos. / Ángel González

El inventario de bienes registró el año pasado bajas por 10,9 millones. La clave de esta cifra está en los 9,9 millones de valor estimado del solar de Peritos que el Ayuntamiento tenía en cesión temporal para usar como aparcamiento y tuvo que devolver al Principado para que ejecutara su plan de viviendas para jóvenes

La actualización del inventario también da cuenta de movimientos que no suponen un cambio de valor económico. Por ejemplo, la cesión temporal a la Consejería de Salud de terrenos municipales en Cabueñes y La Camocha para actuaciones vinculadas a obras de equipamientos sanitarios. O la cesión de uso gratuita de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias al Ayuntamiento del Palacio de Revillagigedo para hacer exposiciones.