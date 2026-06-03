Un vistazo a la cultura de la sidra de principios del siglo XX a través de una película única: "Es un tesoro muy avanzado a su tiempo"

Con motivo de las celebraciones por el Día de Mundial de la Sidra, el Paraninfo de La Laboral de Gijón acogió la proyección de un documento único sobre la tradición sidrera en la región. Un documental mudo, grabado entre 1919 y 1922 y que pertenece a una pieza más extensa que se tituló, "Bellezas de Asturias". Para esta sesión, la música llegó por parte del trío "Forma Antiqua", que acompañó como banda sonora en directo con piezas del folklore y elaboradas con instrumentos tradicionales.

Olvidada durante un siglo en los almacenes de Sidra El Gaitero, la película fue descubierta hace unos años. "Casi montamos un incendio", reconocía María Cardín, directora comercial del Grupo El Gaitero, recordando cómo la quisieron reproducir de manera casera. Sin éxito, acabaron contando con la ayuda de la Filmoteca Nacional donde, actualmente, se encuentra a buen recaudo la grabación, siendo su versión digitalizada la que se expuso en el paraninfo.

"Es un documento de 100 años de vida que representa lo que queríamos contar al mundo en aquel momento", expresó con orgullo Ana Vanesa Gutiérrez, consejera de Cultura, que tuvo la idea de aprovechar esta cinta para acompañar los festejos por el Día de la Sidra. Como marcaba el estilo y la tecnología de la época, la película es muda y las explicaciones sobre lo que el espectador va viendo se dan con los clásicos carteles negros, en un documento de cerca de media hora de duración.

Pese a que no se escuchan ni se transcriben diálogos, las imágenes hablan por sí solas. Un comienzo con las grandes praderas del concejo de Villaviciosa, un recorrido por el Tazones de principios de siglo XX o una visita al mercado maliayo, donde los acuerdos se cerraban con un apretón de manos y un brindis compartido. "Esta película es un tesoro y un documento muy avanzado a su tiempo, ya que tuvieron la astucia de ligar la filmación al proyecto turístico del momento", explicó el historiador de cine, Juan Carlos De la Madrid.

La película continúa con tomas centradas en la elaboración de la sidra espumosa de El Gaitero. Desde la recogida y el mayado, hasta el embotellado y su futuro transporte vía marítima a diversos rincones del mundo como Cuba o México. "El papel de la mujer en estos procesos era esencial. Se encargaban de los trabajos duros como la recogida de la manzana, pero también de los delicados como su etiquetado o embotellado", analizó Luis Benito García, director de la cátedra de la sidra que, al igual que María Cardín, destacó la importancia de la sidra espumosa como la única que llegaba a los emigrantes en la diáspora. "Los asturianos querían disfrutar de la sidra también en sus países y de la misma manera y la sidra espumosa, por sus condiciones, era la única que se podía trasladar hasta América", detalló.

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Las últimas imágenes que se ven son de una romería en donde la sidra cumplía (y sigue cumpliendo) un papel central en el disfrute, siendo un colofón perfecto a esta grabación que, un siglo después, conecta la tradición de la manzana con el momento actual, donde ya se ha convertido en todo un patrimonio inmaterial de la humanidad.