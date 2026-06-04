Los ajustes de Vox al reglamento de Participación: solo vecinos con residencia legal y fuera el Consejo de Mujeres

«Eliminar referencias ideológicas, reforzar la participación de los vecinos con residencia legal y evitar nuevos órganos y costes innecesarios para el Ayuntamiento de Gijón» son el objetivo de las ocho enmiendas que Vox ha presentado al proyecto de reglamento de Participación Ciudadana, ahora en fase de tramitación en el Ayuntamiento y que se suman a las 72 presentadas por los tres partidos de izquierda. La portavoz municipal de Vox, Sara Álvarez Rouco, reivindica un reglamento “más sencillo, más útil y más respetuoso con los principios de igualdad, eficacia y buena gestión de los recursos públicos”.

Vox plantea que los derechos de participación recogidos en el reglamento queden vinculados a la condición de vecino con «residencia legal en España e inscrito en el padrón municipal de Gijón, reforzando así la vinculación entre participación y pertenencia efectiva a la comunidad local». Y pide en una de sus enmiendas eliminar las referencias a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la exposición de motivos del texto al considerar que la fundamentación del reglamento debe ser la Constitución española.

También en línea con su argumentario político, la portavoz de Vox propone la eliminación del Consejo de Asociaciones de Mujeres como órgano específico de participación y las referencias al «denominado lenguaje inclusivo».

Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox. / Ángel González

“Queremos un reglamento al servicio de los vecinos y no de las agendas ideológicas. La participación ciudadana debe servir para acercar la administración a los gijoneses, mejorar la gestión municipal y garantizar el uso responsable de los recursos públicos”, señaló Rouco.

En sus enmiendas también se aboga por incorporar «principios de neutralidad institucional, claridad, eficiencia y no duplicidad en los mecanismos de participación» y evitar «gastos adicionales en procesos como los presupuestos participativos, cuya evaluación debería corresponder exclusivamente a los servicios técnicos y jurídicos municipales».

En cuanto a los mecanismos de participación que se definen en el reglamento, Vox pide elevar del 10 al 20% el porcentaje de vecinos que deben respaldar una iniciativa ciudadana antes de su tramitación municipal para frenar que « mecanismos de participación concebidos para cuestiones de relevancia general puedan ser utilizados por grupos minoritarios o intereses particulares».