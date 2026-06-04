La Alcaldesa transmite tranquilidad a los repartidores tras levantar la restricción a los patinetes por el centro de Gijón: "Se garantizará que puedan seguir haciendo su trabajo"

No habrá prohibición para circular en patinete por el centro de Gijón. Ese mensaje tranquilizador le transmitió este jueves la Alcaldesa, Carmen Moriyón, a una representación de repartidores de Glovo, días después de que proclamase la suspensión de la anunciada medida para cerrar buena parte de las calles del centro de la ciudad a estos vehículos de movilidad personal. "Se garantizará que puedan seguir haciendo su trabajo", recalcaron fuentes municipales sobre dicha reunión entre Ayuntamiento y "riders", que veían desproporcionada esa restricción. "Estamos contentos con el cambio", subrayó Cristian Duman, secretario del comité de empresa de Glovo en Asturias.

En el encuentro celebrado en la Casa Consistorial participaron, además de Moriyón, Jaime Fernández-Paíno, director general de Alcaldía y Proyectos de Ciudad, y Pelayo Barcia, concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte, área de la cual salió la mencionada prohibición, que ahora queda en agua de borrajas. "Se disculparon por el error de no haber evaluado el impacto que esto podía tener en nuestro sector; entendieron la labor que hacemos", agradeció Cristian Duman. En la reunión estuvo Jorge Espina, secretario general de CC OO de Gijón.

"Les hemos trasladado que contamos con distintivos de trabajo que hace más fácil la identificación para las autoridades", apuntó el representante de Glovo. Desde el Ayuntamiento se comprometieron también a mantener una comunicación fluida con el gremio y a contar con su opinión en lo relativo a regulaciones o normativas que puedan afectar a su ámbito. Con la medida restrictiva anunciada hace unas fechas cundió la preocupación. "Se marcaba una zona muy amplia y hubiese tenido muchas repercusiones o multas por retrasos entre los trabajadores", aseguró Cristian Duman, que festejó que esa prohibición ya se encuentra "enterrada".

Un momento de la reunión. / LNE

Carmen Moriyón abogó hace unos días por alcanzar una "solución conciliadora" a esta situación. Señaló que esta pasa por que el Ayuntamiento trabaje en una normativa "que garantice el uso responsable del patinete, que siente unas bases serias y firmes y que fije sanciones ejemplares para quienes decidan incumplirlas". Sostuvo la regidora que "resulta innegable que en muchas ciudades existe un problema con los patinetes causado por usuarios que los utilizan de forma irresponsable y peligrosa y que ponen en riesgo su seguridad y la de otras personas", si bien matizó que estos vehículos "han llegado para quedarse".

Durante la presentación de la medida restrictiva, Pelayo Barcia y Nuria Bravo, responsable de Seguridad Ciudadana y Emergencias, afirmaron que a lo largo del primer trimestre de este año se impusieron alrededor de 200 multas por incumplir la normativa estatal sobre los patinetes. La Policía Local, de hecho, ha intensificado los controles a este tipo de vehículos y cuenta con un dispositivo especial que comprueba que no se ha modificado el vehículo para rebasar la velocidad permitida.