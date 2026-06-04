La Asociación Contra el Cáncer abordará en una jornada en Gijón "qué pasa después" de la enfermedad: "Hay muchas consecuencias"

Una doble iniciativa para recaudar fondos y estar cerca de la sociedad y para abordar "qué pasa después" de la enfermedad. La Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias organizará el 12 de junio su II Noche Solidaria en el Club de Regatas y el 17 de junio la segunda edición de las jornadas Mujer y Cáncer, en este caso en el hotel Abba Playa. "Gijón siempre se vuelca", reivindicó Teresa Sánchez, presidenta de la junta local, durante la presentación de los actos en el Ayuntamiento.

La cena del día 12, a las 20.30 horas, incluirá cóctel, cena y baile por un donativo de 90 euros. La recaudación se destinará a financiar proyectos de investigación y programas de apoyo a pacientes, además de a sustentar la actividad de la entidad. Para la cita ya está confirmada la presencia de más de 200 personas, entre ellas la Alcaldesa, Carmen Moriyón, y Concepción Saavedra, consejera de Salud. El plazo, eso sí, concluye este viernes.

La jornada Mujer y Cáncer irá de 9.00 a 19.00 horas el 17 de junio. Se abordará lo que ocurre después del alta. "Hay muchas consecuencias en todos los ámbitos", indicó la trabajadora social Marta García. Participará Yolanda Calero, presidenta de la Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer. Habrá, por ejemplo, una mesa redonda sobre aspectos psicosociales y ponencias sobre la reinserción laboral, alimentación y menopausia, la importancia del ejercicio físico, las secuelas de los tratamientos oncológicos o la maternidad. "El cáncer afecta cada vez más a personas jóvenes", lamentó Marta García.

También se desarrollará un taller de recuperación de piel. "Las mujeres, con las secuelas que les deja la enfermedad, muchas veces pues no se gustan y no se reconocen en el espejo y lo primero que tenemos que hacer es volver a querernos a nosotros mismas", ahondó García. Y se contará con el testimonio de voluntarias de la asociación. Jorge González-Palacios, concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, destacó la labor de la entidad, sobre todo por el acompañamiento que brinda a las pacientes y sus familias "en momentos tan duros". "Afortunadamente cada vez hay un mayor porcentaje de supervivencia", proclamó el forista.