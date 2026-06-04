La cocina de La Laboral acogió este lunes el II Encuentro de Creadores de Contenido de Asturias, una cita impulsada por el Gobierno del Principado para reunir a algunos de los principales influencers y divulgadores digitales vinculados a la comunidad autónoma. El objetivo, según explicó el presidente asturiano, Adrián Barbón, era propiciar un espacio de intercambio de ideas sobre el presente y el futuro de la creación de contenido en Asturias.

“Lo que buscamos es que podáis hablar con libertad, como creadores de contenido, sobre cómo veis la situación, cuestiones de mejora o dónde se puede avanzar más”, señaló Barbón al inicio del acto. El presidente recordó que la iniciativa nació el año pasado con un formato más reducido en la sede de Presidencia, pero que el crecimiento del número de participantes obligó a buscar un espacio de mayor capacidad.

La iniciativa también conecta con una de las señas de identidad de Barbón. El presidente mantiene una intensa actividad en redes sociales, que utiliza no solo para difundir la acción del Gobierno, sino también para promocionar Asturias. En ese contexto, el encuentro sirvió para intercambiar impresiones con algunos de los creadores que contribuyen a proyectar la imagen de la región ante miles —y en algunos casos millones— de seguidores.

Barbón reúne en Gijón a creadores de contenido de Asturias para escuchar sus propuestas sobre el sector digital / Ángel González

El encuentro reunió a perfiles consolidados junto a nuevos creadores que comienzan a abrirse camino en las redes sociales. La intención, según explicó el presidente, era que los asistentes pudieran conocerse entre sí y compartir experiencias, además de aportar ideas para mejorar la proyección exterior de Asturias. “Que podáis reflexionar con total libertad sobre qué podemos explotar más de Asturias desde el punto de vista de la creación de contenido”, apuntó.

Un encuentro informal a puerta cerrada

La sesión se desarrolló en un ambiente distendido y alejado de los formatos institucionales habituales. De hecho, Barbón insistió en varias ocasiones en que se trataba de una conversación “informal” y sin rigideces. Tras las presentaciones iniciales, el presidente invitó cordialmente a los medios de comunicación a abandonar la sala para facilitar un intercambio más libre entre los participantes. Todo ello, eso sí, pese a que el encuentro figuraba en la agenda oficial del Gobierno del Principado. A partir de ese momento, la conversación continuó a puerta cerrada, con el objetivo de recoger propuestas y reflexiones sobre el papel de las redes sociales y las nuevas formas de comunicación en la promoción de Asturias.