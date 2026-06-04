Conciertos de renombre, un eclipse "histórico", festivales aéreos y musicales o el parque hinchable más grande del mundo: Gijón desgrana su verano

Más de 250 actividades para vertebrar "el mejor verano del norte de España", que incluirá conciertos de artistas de renombre, citas como la Fiesta del Cielo, la feria taurina de Begoña o la tradicional Noche de los Fuegos en plena Semana Grande y más propuestas para "acercar el ocio y la cultura a todos los rincones". Así se presenta el periodo estival en Gijón, cuya programación vivió este jueves su puesta de largo con un acto en la Colegiata de San Juan Bautista. Una agenda marcada este año por el eclipse solar del 12 de agosto. "Una jornada histórica", como la definió Oliver Suárez, presidente de Divertia. Habrá ese día un concierto "silencioso" en el Cabo de San Lorenzo y comentarios por parte de expertos en Poniente.

La cosa no tardará mucho en arrancar, pues este fin de semana ya tendrán lugar la Feria de Plantas en el Jardín Botánico Atlántico, el "Xixón Folk" en Viesques, el concierto de Antonio Orozco en el parque de los Hermanos Castro o el "Caribe Mix" en el Gijón Arena. "Es una programación excepcional que llenará Gijón de actividad, cultura, ocio, gastronomía y encuentros durante más de tres meses", reivindicó Oliver Suárez, que resaltó que dicha programación es "de primer nivel" y se ha diseñado "para todos los públicos y gustos".

Habrá música, teatro, exposiciones, jornadas gastronómicas, espectáculos familiares, arte urbano, actividades infantiles y grandes eventos, desde la Noche de San Juan hasta la Semana Grande pasando por la Terraza del Botánico, las Noches Mágicas, el Gijón Life, el Paseo Gastro, sendos festivales internacionales de gaita y piano o Metrópoli, donde estarán a partir del 26 de junio Juan Magán, Loquillo o "Taburete". "Son citas consolidadas que forman parte de la identidad de nuestros veranos", subrayó Suárez.

El programa estival ofrece platos fuertes musicales como Alejandro Sanz o Lola Índigo ya este mes de junio, mientras que durante la Semana Grande actuarán en la ciudad Amaia, Omar Montes, Ana Torroja o "Revólver", entre otros. Mientras, por el Gijón Life se pasarán, del 10 de julio al 1 de agosto, "La Oreja de Van Gogh", Dani Martín, "Carolina Durante" o "Siloé".

El 18 de julio, en la explanada de Poniente, estará "La Carroza del Real", del Teatro Real, un recital de ópera abierto que convertirá "un espacio emblemático en un espacio al aire libre". El 12 de agosto, fecha del eclipse, cantará Marisa Valle Roso en la plaza Mayor a mediodía y, por la noche, habrá actividad simultánea en plaza Mayor, Poniente, Begoña y plaza del Tres de Abril. A finales de agosto, asimismo, se instalará en Hermanos Castro "Funbox", el parque hinchable más grande del mundo.

Oliver Suárez destacó que la programación alcanzará numerosos barrios y parroquias del concejo —que también tendrán sus fiestas populares—. En una línea similar se expresó Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local y edil de Festejos, que ensalzó la oferta "amplia, diversa y descentralizada" a desarrollarse en espacios urbanos y naturales y que contribuirá a un "disfrute continuo" para que Gijón "siga siendo una ciudad dinámica, acogedora y llena de oportunidades".

Por la izquierda, Ángel Lorenzo, Jesús Martínez Salvador, Ángela Pumariega, Oliver Suárez, Carlos Prieto, Javier Martínez y Christian Fernández, junto a la Colegiata de San Juan Bautista. / LNE

Arte en la Calle, el Festival Arcu Atlánticu, la Semana Negra, el Oktoberfest o el Festival Aéreo, que celebra su 20.º aniversario, también integran la programación, que abarca además actividades especiales en el marco de los veinte años del Bioparc Acuario. En la Fiesta del Cielo tampoco faltará el "Drone Air Show", que será el 17 de julio. Y la compañía "La Cubana" presentará su espectáculo "La cuisine de ma cousine" en el teatro Jovellanos. El programa contiene propuestas "para quienes buscan grandes espectáculos y quienes buscan actividades más íntimas y cercanas", manifestó Jesús Martínez Salvador. "Volverá a convertir a Gijón en uno de los referentes del verano en nuestro país; una ciudad abierta, hospitalaria y preparada para recibir a miles de personas, pero también pensada para quienes la viven y disfrutan día a día", prosiguió el forista.

"Gijón-Ormuz, estrechos hermanados" es el título de la sintonía que pondrá ritmo al verano local, obra de Jorge Muñoz-Cobo, de "Doctor Explosion". A la presentación en la Colegiata acudieron Ángela Pumariega, Vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, y Jorge González-Palacios, edil de Relaciones Institucionales y Juventud. También Javier Martínez y Ángel Lorenzo, presidentes de la patronal hostelera Otea a nivel regional y local, respectivamente, y Alejandro Beneit, director del Acuario, entre otros colaboradores.