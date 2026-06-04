Gijón busca congelar las tarifas de sus cementerios para el año que viene

Aún sin haber llegado aún al ecuador de 2026 la maquinaria municipal destinada a preparar los presupuestos del año que viene –los últimos de este mandato–ya está en marcha. Primero fue una instrucción interna de la concejalía de Hacienda a todos los servicios municipales fijando los criterios de elaboración de las nuevas cuentas y ahora es la propuesta de tarifas en los cementerios municipales para el año que viene que el presidente de la sociedad mixta Cementerios de Gijón (Cegisa), el edil popular Abel Junquera, lleva la semana que viene a votación en el consejo de administración de la empresa. Una propuesta que plantea la congelación de precios, lo que supone cumplir con uno de los principios generales fijados desde Hacienda. Hay que recordar que la congelación también fue la propuesta inicial de cara a este 2026. Sin embargo el rechazo de los representantes de IU, Podemos y la parte privada la tumbaron en la votación. En un segundo momento se planteó una subida del 2%.

"Mantener las tarifas actuales asegura que nuestros servicios sean una opción preferente frente a alternativas externas y que las familias sigan percibiendo nuestra oferta como accesible. Es una decisión táctica para blindar nuestra cuota de mercado", se explica en el informe que apoya la decisión tarifaria. Todo ello en base a una previsión de ingresos de poco más de un millón de euros, lo que supone un incremento del 2,5% sobre la estimación que se hizo para el actual ejercicio presupuestario.

El informe también hace hincapié en el cambio de tendencia en los servicios que las familias demandan a Cegisa y que se centra en el incremento de las incineraciones, que ya alcanza el 80% del total. Así, se explica "el modelo de ingresos debe orientarse hacia servicios de cenizas, lo que requiere agilidad en la oferta y precios competitivos".

Ampliaciones de concesión

La propuesta de tarifas va desde los 57.513,72 euros (impuestos incluidos) por un panteón de seis nichos con osarios en el cementerio de Deva a 27,54 euros por un gancho para flores. Los alquileres de nichos están en 624 euros y los de urnas en 228. La inhumación de un cadáver en nicho son 315,58 euros en panteón sube a 389 y las ampliaciones de concesión de 50 a 75 años en Deva van de los 300 a los 2.000 euros dependiendo de las condiciones y la tipología del equipamiento.

El orden del día del consejo de administración incluye también una propuesta de prórroga extraordinaria del contrato de servicios de los cementerios municipales, al tiempo que la aprobación de las cláusulas del siguiente.