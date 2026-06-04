El drama de las listas de espera en Asturias
A la gijonesa María Benilde Rodríguez se le duerme la boca y lleva meses esperando una respuesta del Hospital de Cabueñes: "Estoy muy molesta, necesito saber algo"
"Al principio me dijeron que a los 15 días tendría los resultados, pero por ahora no sé nada", lamenta esta vecina de El Coto, que lleva con esta angustia desde el pasado enero
La gijonesa María Benilde Rodríguez Cantón resopla al conocer el nuevo récord que se ha establecido de pacientes asturianos pendientes de una cita con el especialista: casi 124.000. Esta vecina del barrio de El Coto todavía está a la espera de conocer una respuesta por parte del servicio de Neurología del Hospital de Cabueñes a unas pruebas que se realizó en los meses de enero y abril.
Rodríguez Cantón se realizó aquellas pruebas después de que en octubre comenzara a sentir que cada cierto tiempo se le dormía la boca y no podía moverla ni para hablar. Por ello, esta vecina de Gijón, vicepresidenta del Centro de Mayores de El Coto, acudió a Cabueñes en busca de una solución. "Me hicieron un electroencefalograma en enero en Cabueñes y una resonancia abierta en abril en Oviedo. Al principio me dijeron que a los 15 días tendría los resultados, pero por ahora no sé nada", lamenta esta gijonesa.
Con el paso de las semanas, Rodríguez Cantón sufre estos problemas en su boca de manera más recurrente. Ante esa situación, reivindica que "necesito saber algo". "Estoy muy molesta. Veo cómo pasan los días y nadie me da una respuesta. Lo único que recibo son soluciones momentáneas que me dan en el centro de salud para aliviar el problema a corto plazo, ya que a veces cuando llego a Urgencias notan que no puedo mover la boca en absoluto", apunta una vecina de 75 años que a lo largo de su vida ha tenido bastante contacto con los hospitales.
A causa de una artritis reumatoide tuvo que ser operada de ambas rodillas. "Una de esas intervenciones salió mal y se me quedó la rodilla tiesa", explica María Benilde Rodríguez, que añade que "desde entonces he tenido que ir muchas veces a la Unidad del Dolor".
Ahora, el adormecimiento frecuente de la boca se ha convertido en su principal problema. "En junio, si todavía no me han dicho nada, iré a poner una reclamación o a pedir explicaciones. Quiero saber si me tienen que operar o no. Lleva pasándome esto desde octubre, ya he esperado mucho tiempo y no me llega ni la carta ni la llamada", critica.
Aquí puedes consultar cuánto tarda cada hospital en programar una cita o consultar, por centros y especialidades.
Las listas de espera, en máximos históricos
Es el drama de nunca acabar, que en lugar de resolverse se eterniza. Las listas de espera sanitarias en el Principado de Asturias alcanzaron a finales del último abril máximos históricos en número de pacientes, según los datos que maneja la Consejería de Salud. En total, 178.141 asturianos se encontraban pendientes de algún procedimiento sanitario en esa fecha. El mayor foco de presión se encuentra en las consultas con especialistas, con 123.711 pacientes, una cifra récord. Traumatología (28.383), oftalmología (18.179) y dermatología (15.911) concentran más de la mitad de los casos y también las esperas más largas, que llegan hasta 179 días en el caso del dermatólogo. En cirugía hay 22.979 personas en lista, con una demora media de 85 días, inferior a la de meses anteriores, aunque el número de pacientes sigue creciendo. Destacan oftalmología y traumatología como las áreas con más intervenciones pendientes. Las pruebas diagnósticas suman 31.451 pacientes, con descensos en colonoscopias, mamografías y TAC, pero incrementos en ecografías y resonancias. Los tiempos de espera tienden a bajar, pero aun así se mantienen, en general, por encima de los 60 días. Este problema tan común en la región tiene rostro humano. A continuación, cuatro asturianos relatan la experiencia de su desesperante espera.
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