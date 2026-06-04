A la gijonesa María Benilde Rodríguez se le duerme la boca y lleva meses esperando una respuesta del Hospital de Cabueñes: "Estoy muy molesta, necesito saber algo"

La gijonesa María Benilde Rodríguez Cantón resopla al conocer el nuevo récord que se ha establecido de pacientes asturianos pendientes de una cita con el especialista: casi 124.000. Esta vecina del barrio de El Coto todavía está a la espera de conocer una respuesta por parte del servicio de Neurología del Hospital de Cabueñes a unas pruebas que se realizó en los meses de enero y abril.

Rodríguez Cantón se realizó aquellas pruebas después de que en octubre comenzara a sentir que cada cierto tiempo se le dormía la boca y no podía moverla ni para hablar. Por ello, esta vecina de Gijón, vicepresidenta del Centro de Mayores de El Coto, acudió a Cabueñes en busca de una solución. "Me hicieron un electroencefalograma en enero en Cabueñes y una resonancia abierta en abril en Oviedo. Al principio me dijeron que a los 15 días tendría los resultados, pero por ahora no sé nada", lamenta esta gijonesa.

Con el paso de las semanas, Rodríguez Cantón sufre estos problemas en su boca de manera más recurrente. Ante esa situación, reivindica que "necesito saber algo". "Estoy muy molesta. Veo cómo pasan los días y nadie me da una respuesta. Lo único que recibo son soluciones momentáneas que me dan en el centro de salud para aliviar el problema a corto plazo, ya que a veces cuando llego a Urgencias notan que no puedo mover la boca en absoluto", apunta una vecina de 75 años que a lo largo de su vida ha tenido bastante contacto con los hospitales.

A causa de una artritis reumatoide tuvo que ser operada de ambas rodillas. "Una de esas intervenciones salió mal y se me quedó la rodilla tiesa", explica María Benilde Rodríguez, que añade que "desde entonces he tenido que ir muchas veces a la Unidad del Dolor".

Ahora, el adormecimiento frecuente de la boca se ha convertido en su principal problema. "En junio, si todavía no me han dicho nada, iré a poner una reclamación o a pedir explicaciones. Quiero saber si me tienen que operar o no. Lleva pasándome esto desde octubre, ya he esperado mucho tiempo y no me llega ni la carta ni la llamada", critica.