Maniobra heróica en Gijón: una policía local fuera de servicio y dos transeúntes salvan a un hombre de morir atragantado

Una milagrosa intervención que ha salvado la vida de un gijonés. Una agente de policía local, fuera de servicio, y dos transeúntes han logrado salvar la vida de un hombre de 50 años que había sufrido un atragantamiento junto a la glorieta de Corín Tellado con Albert Einstein.

Sobre las 12.35 horas, la central de emergencias recibió el aviso de la agente alertando de que una persona, el mencionado varón, había sufrido una parada cardiorrespiratoria. Fueron dos gijoneses los que, en un primer momento, se percataron del mal estado del hombre y los que lo atendieron en primer término.

La agente, que no estaba de servicio en ese momento y pasaba justo por la zona, acudió con rapidez y comenzó a realizarle la maniobra RCP (Reanimación Cardiopulmonar) al mismo tiempo que avisaba a emergencias. En pocos minutos se personó una patrulla con un desfibrilador externo semiautomático con el que aplicaron una descarga milagrosa con la que el hombre volvió a tener pulso.

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Poco después llegó una UVI Móvil para estabilizar a la víctima del atragantamiento y trasladarlo a Cabueñes para realizar un estudio más exhaustivo y mantener fuera de peligro a la víctima. La actuación de los ciudadanos y la de la agente fue vital para salvar al hombre.