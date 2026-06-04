El nuevo parking disuasorio de Gijón, con cerca de 500 plazas, ya es una realidad: “Es una muestra de movilidad sostenible y aspiración compartida”

El parking disuasorio de la avenida Portugal ya es una realidad. La Alcaldesa, Carmen Moriyón, junto con el Presidente del Principado, Adrián Barbón, inauguraron esta mañana este nuevo equipamiento que abrirá a la ciudadanía la semana que viene, con 486 plazas repartidas en dos plantas. “Es un día importante y feliz para Gijón”, resumió Moriyón, señalando que de esta forma se pone remedio “a una problemática que todos los días se nos plantea” y se deja en el pasado la disputa entre Ayuntamiento y Principado por la gestión del aparcamiento. Será el Consistorio el que asuma su mantenimiento y las tareas de vigilancia. Moriyón también confirmó que será de uso gratuito.

Por su parte, Barbón celebró acudir a Gijón “para presentar una obra del Principado de Asturias que es un ejemplo de esa política útil que tanto presumimos en el gobierno”. El Presidente del Principado destacó este encuentro como un “acto poco habitual, seña de los tiempos que nos toca vivir”. “Hace años, costaría ver juntos a la Alcaldesa de Gijón y al Presidente de Asturias visitando un parking. Sin embargo, esta es una prueba de lo que llamamos movilidad sostenible y que debe ser una aspiración compartida”, afirmó Barbón, al que la Alcaldesa le animó a visitar Gijón más a menudo.

“Siempre que el Presidente del Principado visita Gijón sabe que es recibido con toda la lealtad institucional y lo acogemos encantados”, aseguró, como muestra de acercamiento entre ambas instituciones. Barbón recogió el guante y se definió como “radical partidario de la colaboración entre administraciones”. “Entiendo que pueda haber diferencias y cada uno vela por lo suyo, pero nunca olvido que la ciudadanía espera de nosotros que hagamos política útil pensando en las personas”, concluyó el Presidente.

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De esta forma se cierra una obra que comenzó en septiembre de 2024 y que ha supuesto una inversión de 4.526.636,50 euros. Prevista la finalización del parking para finales del 2025, los trabajos se demoraron unos meses de más hasta que el aparcamiento estuvo listo hace unas semanas. Las disputas por la gestión y de qué forma se producía el traspaso del parking desde el Principado hacia el Ayuntamiento volvieron a demorar los trabajos. Finalmente, la próxima semana abrirá sus puertas de forma definitiva y a la espera de acabar con los últimos remates como las estaciones de carga para los coches eléctricos.