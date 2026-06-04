Retenciones kilométricas en la "Y" para salir de Gijón por un accidente de tráfico a la altura del viaducto de Somonte
El siniestro se produjo en sentido Oviedo/Avilés poco antes de las 08.00 horas de la mañana
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A. R.
Un accidente de tráfico en la "Y", a la altura del viaducto de Somonte, en Gijón, está generando retenciones kilométricas a primera hora de esta mañana. El siniestro entre dos vehículos se produjo en sentido Oviedo/Avilés poco antes de las 08.00 horas de la mañana.
El accidente ha obligado a cortar uno de los carriles de la circulación y las caravanas, en plena hora punta, son casi de tres kilometros. Varios agentes de la Guardia Civil de Tráfico se encuentran en la zona para tratar de reestablecer la circulación.
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