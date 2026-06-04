Seguridad, planes de autoprotección, plazos... Ayuntamiento y vecinos debaten sobre las fiestas populares de Gijón: "Ninguna debería quedarse por el camino"

Un coloquio a tres bandas acogió este miércoles la Escuela de Comercio sobre una cuestión sumamente arraigada en la ciudad: las fiestas populares. "Tus fiestas a debate" se llamaba la jornada, organizada por la Sociedad Cultural Gijonesa y en la que el Ayuntamiento reivindicó que estas celebraciones, pese a la reciente controversia sobre la normativa, "tienen futuro". La instrucción que regula los festejos y los requisitos pertinentes para impulsarlos centraron la conversación. "El fin último de la instrucción es que la fiesta se organice con todas las garantías de seguridad; muchas veces quien organiza no sabe los riesgos", subrayó Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local y edil de Urbanismo y Festejos. "Nadie está en contra de la seguridad", complementaron los representantes vecinales participantes, que abogaron también por mayores facilidades en la burocracia y que la voz vecinal se escuche en los procesos para la elaboración de los trámites.

Para arrancar, Carmen Vila, tesorera de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Urbana (FAV), destacó que estas fiestas "son espacios de convivencia y encuentro en los que se construye comunidad y se fortalecen vínculos de participación ciudadana". "Es una manifestación auténtica del tejido asociativo de Gijón", ahondó Vila, que, eso sí, remarcó que, en materia de requisitos, "no se puede comparar una fiesta de 700 personas con una de 8.000". También afeó a Jesús Martínez Salvador la tardanza municipal para mantener una reunión con la FAV. "No se nos atendió debidamente", sostuvo Carmen Vila. "Reconozco que hemos ido con un poco de retraso", admitió el forista.

Víctor Díaz, portavoz de la federación "Vive lo que sentimos" y presidente de la asociación vecinal "Esto Ye Ciares", se mostró comprensivo con la tramitación necesaria, especialmente para respaldar la seguridad. "Tenemos que velar por la de los promotores y la de los asistentes a la fiesta", declaró Díaz, que incidió en que "no debería quedarse ninguna fiesta por el camino" tras el anuncio, hace un par de semanas, de la cancelación de las celebraciones de Montevil. "Es de sentido común que se nos exija", proclamó el representante de "Vive lo que sentimos", que aglutina 17 comisiones de festejos las cuales apuestan por las fiestas organizadas por los propios vecinos en detrimento de las cada vez más extendidas organizadas, previa contratación, por empresas. No obstante, recalcó que todos los modelos "son legítimos".

"Nuestra intención siempre fue simplificar lo máximo posible; el Ayuntamiento no hace una norma compleja adrede", aseveró Jesús Martínez Salvador, que también aseguró que, para dar el visto bueno a una fiesta, intervienen diversos servicios municipales. El portavoz del gobierno local explicó los avances para esta temporada, como el compromiso de devolver las fianzas por la ocupación de espacios públicos en un plazo de quince días o el de conceder la licencia —o pedir los requerimientos— en quince días máximo si los organizadores presentan la documentación con dos meses de antelación.

Asistentes al encuentro en la Escuela de Comercio. / Ángel González

Los planes de autoprotección y emergencias coparon buena parte del debate, moderado por Pablo Palomo, periodista de LA NUEVA ESPAÑA. Estos no son iguales en todas las fiestas. Se tiene en cuenta, por ejemplo, el aforo. Martínez Salvador ensalzó la importancia de contar con una ambulancia ante potenciales eventualidades y Carmen Vila apuntó que para algunas fiestas se antoja muy complicado afrontar los costes de este servicio.

Respecto a las subvenciones, Jesús Martínez Salvador declaró que "vamos por la buena línea". Este año las ayudas aumentan de 150.000 a 170.000 euros. Al acto también acudió Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, así como líderes vecinales como Manuel Cañete, presidente de la FAV y de la asociación del Polígono; Sotero Rey, presidente en El Muselín; o Maite Martín, presidenta de la asociación "Jovellanos" de la zona centro. Tampoco faltó el "anfitrión", Pedro Roldán, presidente de la Sociedad Cultural Gijonesa.