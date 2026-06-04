"En seguridad vial el problema no son los patinetes, son los coches", denuncia IU

Los incumplimientos de la normativa y los atropellos a peatones por parte de los patinetes fueron la razón para anunciar el, luego frenado por la Alcaldesa, plan de las concejalías de Tráfico y Seguridad Ciudadana de prohibir el paso de vehículos de movilidad personal por parte del centro de la ciudad. Pero para el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, con esa reflexión el gobierno local no puso el foco en el verdadero problema de la movilidad en cuanto a siniestralidad vial.

"El problema no son los patinetes, el problema son los coches", sentenció Suárez Llana al presentar una iniciativa plenaria en la que su organización pide conocer las medidas que el gobierno de Carmen Moriyón va a poner en marcha para "proteger al peatón de los coches".

El portavoz de IU le puso números a su argumento al explicar que entre julio de 2024 y junio de 2025 hubo en vías urbanas de Gijón 1.662 siniestros: solo en 80 estuvo implicado un patinete. Y acusó al gobierno de Gijón de "demonizar, perseguir y criminalizar" a los patinetes. Suárez Llana los defendió como vehículos que no contaminan y que usan fundamentalmente jóvenes y trabajadores.

Javier Suárez Llana, en la Casa Consistorial / Lne

"Y no solo los de las empresas de reparto. También, por ejemplo, muchas limpiadoras que entran a trabajar antes de que haya transporte público lo usan para ir de portal a portal", describió el portavoz de IU que comparó el interés de la concejalía de Tráfico por prohibir los patinetes con su política de "no molestar al coche".

La receta de Medio Ambiente

IU también lleva al Pleno un ruego para que el gobierno ejecute los 16 proyectos de entornos escolares seguros que se incluyeron en el pasado mandato en el Plan de Movilidad Sostenible. Proyectos que no solo sacaban los coches de las puertas de los colegios para mayor seguridad de los estudiantes. También suponían promover entre los más jóvenes otras formas de movilidad desde ir a pie, en bici o en bus. IU no solo pide que se ejecuten estas actuaciones. También que esos entornos se conviertan en áreas de especial protección de la salud.

"La receta la dio ya el concejal de Medio Ambiente en 2025. Así que lo que pedimos es que el gobierno haga caso de las recomendaciones de su propia concejalía", explicó el portavoz de IU recordando como el edil popular Rodrigo Pintueles defendió la pacificación de los entornos escolares tras presentar un estudio sobre el ruido que el tráfico genera alrededor de esos equipamientos.