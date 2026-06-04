Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Susto en Gijón: chocan dos coches y uno de los conductores queda atrapado dentro de su vehículo

Los bomberos tuvieron que acudir para ayudar a salir a uno de los afectados

Un camión de bomberos en una imagen de archivo

Un camión de bomberos en una imagen de archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

Nuevo accidente de tráfico en Gijón. El servicio de prevención y extinción de incendios tuvo que movilizarse sobre las once menos diez de la mañana para atender a dos conductores que habían chocado con sus vehículos.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

El accidente tuvo lugar en el cruce entre la calle Leopoldo Alas Clarín y Conde Toreno. Pese a la movilización de los bomberos, el accidente no revistió gravedad y se saldó en principio sin heridos. Sí que los bomberos tuvieron que intervenir para rescatar a uno de los conductores.

Noticias relacionadas y más

Lo que pasó es que el golpe afectó a la puerta por la que tendría que salir. De ahí que tuvieran que entrar los bomberos para ayudarle a salir.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece una médico gijonesa de 30 años en un accidente de tráfico en Palencia
  2. Un senegalés finge ayudar a una mujer en un bar de Gijón para llevarla a una zona apartada y violarla
  3. Hablan los allegados de la médica gijonesa fallecida en un accidente en Palencia: 'Se entregaba en cuerpo y alma a la familia
  4. Sorpresa' en la playa de San Lorenzo con una roca de grandes dimensiones a la altura de la Escalerona: 'Llevo viniendo 70 años y jamás la vi
  5. Una abarrotada iglesia de La Asunción despide a Ángela Corbato, la gijonesa fallecida en un accidente en Palencia: 'Nunca se cansó de amar y de disfrutar de la vida
  6. El Corazón de María reúne a su promoción del 98 por todo lo alto: 'Batimos un récord
  7. Prohibido patinetes: Gijón cierra su centro urbano al paso de los vehículos de movilidad personal
  8. Hablan las camareras de Gijón que han sufrido los escupitajos y amenazas por parte de un joven: 'Llegué a temer por mi vida

Susto en Gijón: chocan dos coches y uno de los conductores queda atrapado dentro de su vehículo

Susto en Gijón: chocan dos coches y uno de los conductores queda atrapado dentro de su vehículo

El nuevo parking disuasorio de Gijón, con cerca de 500 plazas, ya es una realidad: “Es una muestra de movilidad sostenible y aspiración compartida”

El nuevo parking disuasorio de Gijón, con cerca de 500 plazas, ya es una realidad: “Es una muestra de movilidad sostenible y aspiración compartida”

El bonito llega a Gijón por la cuesta del Cholo: "Es de buena calidad"

El bonito llega a Gijón por la cuesta del Cholo: "Es de buena calidad"

La gran acampada de La Calzada contra el tráfico pesado estará repleta de actividades: "Queremos simbolizar que en 31 años no se ha avanzado nada"

La gran acampada de La Calzada contra el tráfico pesado estará repleta de actividades: "Queremos simbolizar que en 31 años no se ha avanzado nada"

Retenciones kilométricas en la "Y" para salir de Gijón por un accidente de tráfico a la altura del viaducto de Somonte

Retenciones kilométricas en la "Y" para salir de Gijón por un accidente de tráfico a la altura del viaducto de Somonte

Un descenso en rápel desde 20 metros y rescates acuáticos: los bomberos de Gijón toman Poniente para mostrar sus habilidades

Un descenso en rápel desde 20 metros y rescates acuáticos: los bomberos de Gijón toman Poniente para mostrar sus habilidades

El tesón de Lucas Santa Eugenia, el niño gijonés al que le diagnosticaron con 15 días de vida una enfermedad rara que le deja sin fuerzas: "No perdemos la esperanza de que algún día llegue la cura"

El tesón de Lucas Santa Eugenia, el niño gijonés al que le diagnosticaron con 15 días de vida una enfermedad rara que le deja sin fuerzas: "No perdemos la esperanza de que algún día llegue la cura"

Nuevas prohibiciones para las viviendas de uso turístico y propuestas de movilidad tras la polémica de los patinetes, entre las iniciativas plenarias de la oposición en Gijón

Nuevas prohibiciones para las viviendas de uso turístico y propuestas de movilidad tras la polémica de los patinetes, entre las iniciativas plenarias de la oposición en Gijón
Tracking Pixel Contents