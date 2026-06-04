Susto en Gijón: chocan dos coches y uno de los conductores queda atrapado dentro de su vehículo

Nuevo accidente de tráfico en Gijón. El servicio de prevención y extinción de incendios tuvo que movilizarse sobre las once menos diez de la mañana para atender a dos conductores que habían chocado con sus vehículos.

El accidente tuvo lugar en el cruce entre la calle Leopoldo Alas Clarín y Conde Toreno. Pese a la movilización de los bomberos, el accidente no revistió gravedad y se saldó en principio sin heridos. Sí que los bomberos tuvieron que intervenir para rescatar a uno de los conductores.

Lo que pasó es que el golpe afectó a la puerta por la que tendría que salir. De ahí que tuvieran que entrar los bomberos para ayudarle a salir.