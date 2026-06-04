Zapico busca una reunión con la Sareb para desbloquear el problema de los pisos de la calle Río Piloña
La intención del consejero de Vivienda es ir acompañado de los vecinos afectados
El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha solicitado por escrito una reunión con el presidente de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), Leopoldo Puig Turégano, para hablar de la situación de los vecins del numero 3 de la calle Río Piloña.
En su petición, Zapico plantea la conveniencia de mantener un encuentro que permita "conocer las previsiones de la entidad sobre el edificio, así como conocer los contratos de los vecinos, con el objetivo de clarificar el escenario futuro del inmueble". La intención del consejero es ir a la reunión junto a un grupo de los vecinos afectados para que ellos también puedan exponer su situación.
La intención, se explica desde la Consejería, es "propiciar un espacio de diálogo entre las partes implicadas que facilite el avance hacia posibles soluciones y la adopción de compromisos que aporten certidumbre a las familias afectadas". La posibilidad de ir a Madrid personalmente a tratar el asunto la había adelantado Zapico en sede parlamentaria donde la diputada Covadonga Tomé le preguntó por el asunto.
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