Los alumnos de la Escuela de Ingeniería de Gijón premian a sus profesores

La Delegación de Alumnos de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón entregó ayer los premios a los profesores en ocho categorías, cuatro de ingeniería industrial y cuatro de tecnología de la información y comunicaciones (TIC). Los premios eπ, que se entregan por segundo año, son el resultado de la votación de los propios alumnos.

Los premios se entregaron en el Salón de Actos del Edificio Polivalente de la Escuela. Las cuatro categorías de los premios en cada una de las especialidades de ingeniería son las de Invocación Docente, Mejor Dinámica de Clase, Mejor Rendimiento Académico y Premio Popular.

El Premio a la Mejor Innovación Docente entre los profesores de ingeniería industrial recayó en Manuel Zamora Clemente, con los reconocimientos también a Ruth Álvarez-Uría Franco en segundo lugar y a Antonio Palacio Muñiz. En esta misma categoría, en TIC, el primer premio fue para Luis Magadán Cobo, siendo Francisco Javier de la Calle Herrero segundo y Nahuel Alejandro Costa Cortez tercero.

El Premio a la Mejor Dinámica de Clase en Industriales recayó en Luis Froilán Bayón Arnau, con Rafael Rosillo Camblor en segundo lugar y David García Menéndez, tercero. En esta categoría en TIC, el profesor más votado fue Luis Javier Fernández Menéndez, seguido de Arís Fanjul Hevia y Alejandro Hernández Araúzo.

Premio Popular

El Premio al Mejor Rendimiento Académico en Industriales lo ganó David García Menéndez, seguido de Luis Froilán Bayón Arnau y Andrés Meana Fernández. En TIC el vencedor fue Fernando Fueyo Tirado, seguido de Irene Mariñas del Collado y Agustina Bouchet Gutiérrez.

En cuanto al Premio Popular, en Industriales se lo llevó Rafael Rosillo Camblor, segundo quedó Fernando Fueyo Tirado y tercero Jaime Aurelio Viña Olay. En TIC el Premio Popular recayó en Francisco Javier de la Calle Herrero, seguido de Luis Magadán Cobo y de Pelayo Nuño Huergo.