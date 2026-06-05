Animales prohibidos en circos, cabalgatas, belenes y procesiones: la petición del PSOE a la ordenanza de Bienestar Animal

La prohibición expresa del "uso de animales en espectáculos circenses, exposiciones de belenes, cabalgatas o procesiones" da forma a una de las siete enmiendas que el PSOE ha presentado al proyecto de Ordenanza de Protección y Bienestar Animal, ahora en tramitación formal en el Ayuntamiento tras el desarrollo de un proceso previo de participación ciudadana.

La concejala María Caunedo defendió incorporar esta medida al entender que "este tipo de eventos no garantizan el bienestar de los animales ni la seguridad de los asistentes" y tras recordar la polémica que surgió al anunciarse que habría dromedarios en la cabalgata de Reyes de 2024. Finalmente se dio marcha atrás en la idea.

También propone el PSOE eliminar de la ordenanza cualquier excepción que permita dejar animales solos en vehículos cerrados –el borrador da por buena una permanencia ocasional siempre que esté garantizada la sombra y la aireación del habitáculo y no por más de cuatro horas– y reducir de ocho a cuatro horas seguidas el tiempo máximo que se permitiría tener a perros y gatos en terrazas, balcones o patios, "especialmente cuando las condiciones los expongan a falta de sombra, frío o lluvia". También se plantea desde el PSOE eliminar cualquier opción de atar mascotas en el exterior de establecimientos comerciales "al tratarse de una práctica expresamente prohibida por la normativa estatal".

Tres años de plazo para adecuar las zonas de perros

Otra de las preocupaciones del PSOE con esta ordenanza tiene que ver con la regulación de las zonas de esparcimiento para perros. No solo fijan en una de sus enmiendas que deben estar completamente valladas y disponer de fuentes, papeleras y zonas de sombra. También incorporan la adición de una disposición transitoria al documento dando al Ayuntamiento un plazo de tres años desde la entrada en vigor de la ordenanza para hacer una adaptación a esas exigencias de las zonas de suelta de perros ya existentes.

Perros en el Solarón. / Ángel González

Y en lo que tiene que ver con el Centro de Protección Animal la propuesta defendida por María Caunedo es que sus instalaciones no sean solo para animales de compañía. "Deberá contar además con las infraestructuras mínimas necesarias para acoger animales de producción o errantes y otros animales en cautividad diferentes a los animales de compañía que se encuentren en situación de abandono o desamparo", se puede leer en su enmienda.

Caunedo entiende que “en los últimos años ha habido un gran avance social en cuanto al bienestar animal. La futura ordenanza es importante, pero deberá de ir acompañada de políticas públicas que ahonden en la materia”.