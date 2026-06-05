Cabueñes hará a domicilio los tratamientos de "quimio" para algunos pacientes con cánceres hematológicos

Algunas largas sesiones de "quimio" en pacienetes con cánceres hematológicas van a dejar de tener como escenario de terapia el Hospital de Cabueñes. Un hospital y un entorno que, por muy buenos que sean los cuidados que despliegan los profesionales, impone siempre una penosidad añadida a los pacientes. Frente a esas citas hospitalarias que se hacen cuesta arriba, el servicio de Hematología de Cabueñes ha puesto en marcha un nuevo programa de administración de tratamientos de quimioterapia en los domicilios. Una iniciativa que supone un avance relevante en la atención sanitaria, recalcan los promotores y el Sespa, al mejorar "la calidad de vida de estas personas y optimizar los recursos asistenciales".

El modelo que ayer daba a conocer el Principado se basa en la administración subcutánea de fármacos a pacientes oncohematológicos, una modalidad que ya ha demostrado su eficacia al reducir los tiempos de estancia hospitalaria y que ahora se traslada al entorno domiciliario.

En una primera fase, el programa se dirigirá a pacientes con mieloma múltiple, la segunda enfermedad hematológica más frecuente, que requiere tratamientos prolongados y seguimiento continuo. Actualmente, el Servicio de Hematología atiende a 193 pacientes con esta patología, de los cuales 84 están recibiendo inmunoterapia y serán los primeros en beneficiarse de esta modalidad. Posteriormente, la iniciativa se ampliará para incluir otros tratamientos oncohematológicos, con el objetivo de alcanzar a un mayor número de pacientes.

Gracias a este sistema domiciliario se reducirán los desplazamientos al hospital, se acortarán los tiempos de espera y se minimizará el impacto del tratamiento en la vida diaria de los pacientes. Y, además, con la distancia se minimizará el riesgo de infecciones que casi siempre lleva asociado el ámbito hospitalario.

Por descontado el programa favorece una mejor conciliación familiar, al permitir que los pacientes permanezcan en su entorno habitual durante el proceso terapéutico.

Aunque la iniciativa pivote en el servicios médico de referencia para estos pacientes, el de hematología, con el hematólogo Simón Favre como responsable del proyecto, no podría haberse llevado a cabo sin el apoyo de la unidad de hospitalización a domicilio, de la farmacia hospitalaria y la enfermería de Cabueñes. Entre todos han diseñado un circuito asistencial ""centrado en las personas afectadas, que garantiza una atención más cercana, cómoda y segura.

El hematólogo Simón Favre ha destacado que esta medida supone "un paso más hacia una atención centrada en las personas", al adaptar los tratamientos no solo a las necesidades clínicas, sino también al bienestar del paciente y de su entorno.

La experiencia en otros centros, donde este sistema ya se ha implantado con resultados positivos en términos de seguridad, eficacia y satisfacción, respalda su puesta en marcha en el área. Con ello, el Hospital de Cabueñes refuerza su apuesta por modelos asistenciales más humanizados, eficientes y adaptados a las necesidades actuales.