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El colegio FEC Montedeva de Gijón, sede del campeonato de Asturias de mecanografía digital: ya hay ganadores

"Cada vez son más los centros que tienen claro que adquirir esta destreza no debe quedar al margen en la educación de sus alumnos", afirman los organizadores

Foto de grupo de los alumnos participantes, en el colegio FEC Montedeva.

Foto de grupo de los alumnos participantes, en el colegio FEC Montedeva. / LNE

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S. G.

El colegio FEC Montedeva de Gijón albergó este viernes el campeonato de Asturias de "fasttyping" o mecanografía digital, que coronó a sus ganadores. En la categoría de primer año, en quinto de Primaria se impuso Paula Ordóñez, del colegio Internacional Meres, con 289 tecleos por minuto. Segundo fue Roc Reimunde, del colegio Dulce Nombre Jesús-Dominicas de Oviedo, con 281 tecleos. Completó el podio Olivia Prida, del colegio L'Ablanu de Infiesto, con 275 pulsaciones por minuto.

En segundo año, en sexto de Primaria, venció Pablo Rubiera, del colegio FEC Montedeva, con 321 tecleos por minuto. Le siguieron Mateo Corredera, de "The English School of Asturias", con 318, y Matilde Fernández, de Los Pericones, con 316 pulsaciones por minuto.

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En la región, el proyecto "Fasttyping" se inició en el curso 2016-2017. "Con la entrada de las nuevas tecnologías en las aulas, los alumnos tienen una carencia importante en la utilización correcta del teclado y así reciben esta formación de una manera totalmente innovadora", señalan los organizadores, que apuntan que "cada vez son más los centros que tienen claro que adquirir esta destreza no debe quedar al margen en la educación de sus alumnos ya que es algo que les va a resultar muy útil tanto en el resto de su etapa educativa como en su futuro profesional". Asimismo, destacan la "muy buena acogida" entre las familias.

Un momento de la prueba.

Un momento de la prueba. / LNE

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