Los cursos para mayores de la UNED en Gijón que recuperan el espíritu estudiantil: "Se aprende y hay un gran ambiente en la clase"

Nunca es tarde para apuntarse a la universidad, y, sino que se lo digan al medio centenar de alumnos que cada cuatrimestre colman las aulas de la UNED Asturias, todos jubilados y en busca de un incentivo educativo que va más allá de ampliar sus conocimientos, sino también anhelan volver a vivir esos años de escuela y unión entre compañeros. Este miércoles la institución presento los cuatro nuevos cursos que se impartirán los martes y jueves, dos cada día, y que apuntan a ser un éxito viendo la acogida que tuvo la presentación.

"¿Puede la filosofía ayudar a construir una sociedad mejor?", con el profesor de la Universidad de Oviedo, Xandru Fernández; "El análisis de la revolución industrial al fin de la Guerra Fría: la historia contemporánea a través de cine" con Jorge Alonso; "Borges y el hilo del laberinto", impartido por Javier Almuzara o "Geología y sociedad, como la tierra moldea nuestro mundo", con la profesora de la Universidad de Oviedo, Beatriz González, son los temas escogidos para que los veteranos alumnos puedan descubrir nuevos mundos.

El enfoque de estos cursos no surge exclusivamente desde UNED, sino que son los propios universitarios los que marcan la temática. "Nuestro interés depende del perfil del alumnado, hay ciertos cursos que sabemos que tienen mucha demanda y que están relacionados con la historia, historia del arte y aspectos contemporáneos como las nuevas tecnologías o la Inteligencia Artificial. No es arbitrario, sino que tenemos una dirección clara", asegura Remedios Zapico, coordinadora del programa.

Dichos alumnos, reconocen estar encantados con las lecciones y en un 80% acaban repitiendo (que no suspendiendo, ya que no se evalúa el rendimiento). Este es el caso de Felicidad Castellano, de 68 años y funcionaria jubilada, que va camino del quinto año en la institución académica. "Cuando me jubilé, el tiempo que tenía quise aplicarlo en estudiar asignaturas que no formaron parte de mi carrera profesional", expresa Castellano, confesando que "siempre tuve el interés, pero no tiempo".

Antes de llegar a las aulas de UNED, probó de primeras en la Universidad Popular de Gijón, "con tan mala suerte que llegó la pandemia y se canceló todo. A partir de ahí comenzaron a impulsar las clases online, pero no me interesaban porque también quería socializar con el resto de compañeros", explica Castellano, añadiendo que "interactuar con el profesor y compañeros gusta más". "Al final, somos siempre los mismos porque somos los que nos interesan temas similares", apunta.

Suena paradigmático que la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) haya encontrado en la presencialidad un nicho para atraer a estudiantes que sobrepasan los 60 años, pero ahí está la clave, como explica José Ramón Fernández. "Para los que somos de la era analógica, nos cuesta más, prefiero presencial porque por vía telemática me arreglo peor", asevera este profesor de instituto jubilado. A sus 73 años, Fernández es un fiel estudiante que cada año vuelve a las aulas con la ilusión del primer día. "Si no quedas anquilosado. No todos los temas gustan, pero siempre hay alguno que llama la atención", detalla, aunque tiene claro que "en el caso de la Inteligencia Artificial, es demasiado abstracto para mí".

En el lado contrario está Carmen González, de 70 años, diplomada en trabajo social y cuya vida profesional le llevó a Soria para trabajar en las unidades de síndromes tóxicos. "Las clases aportan conocimientos y cosas que tienes olvidadas que ayudan a refrescar. También temas nuevos como el de la Inteligencia Artificial que te sirve para estar al tanto de lo que se habla hoy en día", analiza.

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Por una amiga, González se lanzó de cabeza a la universidad senior y su decisión no pudo ser más acertada. "El trato con las compañeras es muy agradable y se participa mucho en las clases. Lo interesante es que, aparte de adquirir conocimiento, lo bueno es tratar a los compañeros y relacionarte con ellos", menciona, mostrando que lo importante en estos cursos de la UNED no es aprobar, sino disfrutar del proceso.