Un debate entre eurodiputados clausura el curso del colegio Corazón de María como Escuela Mentora del Parlamento Europeo
Susana Solís, de manera presencial, y Jonás Fernández, por videoconferencia, participaron en la actividad
"Nuestro objetivo es fomentar una educación crítica, informada y comprometida", aseveran desde el centro
S. G.
El colegio Corazón de María de Gijón celebró este viernes el acto de cierre de las actividades programadas para este curso como Escuela Mentora del Parlamento Europeo. La jornada comenzó con la presentación del día realizada por José Ramón González Quelle, director de Educación Secundaria, quien recordó el compromiso del centro con los valores que sustentan la Unión Europea, como "la democracia, el respeto a los derechos humanos, la libertad, la igualdad y la participación activa de la ciudadanía".
Tras la presentación se abrió un coloquio dinamizado por la profesora Marisa Morán, en el que intervinieron los eurodiputados Susana Solís (PP), de forma presencial, y Jonás Fernández (PSOE), a través de videoconferencia desde Bruselas. En el diálogo se hizo un análisis de las posturas defendidas por cada uno de los eurodiputados en materia de relaciones internacionales. Se analizaron los conflictos abiertos en este momento y la respuesta de la Unión Europea en cada uno de ellos. Las políticas de defensa y la inversión en este ámbito fueron objeto de un especial debate entre los dos eurodiputados, que también departieron sobre inmigración.
Al encuentro asistieron los Mentores Junior de cuarto de la ESO de este curso, así como quienes lo fueron durante el curso pasado. También estuvieron alumnos del colegio San Fernando de Avilés, Escuela Embajadora del Parlamento Europeo.
El programa de Escuelas Embajadoras tiene por objeto estimular el conocimiento de Europa y de la democracia parlamentaria europea entre los jóvenes, proporcionándoles un conocimiento activo de la Unión Europea, y del Parlamento Europeo en particular, resaltan desde el Corazón de María. "Queremos ser un puente: un puente entre Europa y la ciudadanía más joven, entre el conocimiento y la participación, entre los valores y la acción; nuestro objetivo es fomentar una educación crítica, informada y comprometida, capaz de formar ciudadanos y ciudadanas conscientes de su papel en la construcción del futuro europeo", indicó José Ramón González Quelle.
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