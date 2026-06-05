Desplazamiento de Bomberos a la calle Los Moros de Gijón ante una petición de auxilio de una mujer
La Policía se hizo cargo de la actuación al abrir la puerta la propia reclamante de ayuda cuando llegó la autoescalera
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Gijón
La petición de auxilio desde una ventana por parte de una mujer, motivó este viernes el despliegue en la calle Los Moros de Gijón de una autoescalera del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Gijón, hacia las doce del mediodía.
Aunque el vehículo llegó a extender la escalera para acceder por una ventana a la vivienda, al final no fue necesaria la intervención de los integrantes del cuerpo de bomberos de Gijón, ya que la propia mujer acabó por abrirles la puerta de la vivienda.
Tras haberles abierto la puerta la demandante de auxilio, el asunto quedó en manos de agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Gijón.
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