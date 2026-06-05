Día Mundial del Medio Ambiente: un reconocimiento al trabajo diario por un Gijón más sostenible

La próxima semana, en Madrid, Gijón volverá a situarse entre las ciudades de referencia en materia de sostenibilidad urbana. EMULSA Medioambiente y el Ayuntamiento de Gijón recibirán la sexta Escoba de Platino, el máximo reconocimiento nacional que concede ATEGRUS a las mejores iniciativas de gestión medioambiental urbana. Un galardón que distingue el Plan Municipal de Residuos Cero, aprobado en diciembre de 2025, y que reconoce la apuesta de la ciudad por avanzar hacia un modelo de economía circular, prevención de residuos y mejora de las tasas de reciclaje.

Pero esta sexta Escoba de Platino no es solo un premio a una estrategia. Es, sobre todo, un reconocimiento al trabajo que cada día desarrollan los profesionales de EMULSA para mantener Gijón limpio, cuidado y preparado para afrontar los retos ambientales del presente y del futuro.

En apenas cinco meses desde la aprobación consensuada del Plan Municipal de Residuos Cero 2025-2028, ya se han puesto en marcha actuaciones relevantes. Entre ellas, la instalación de tres Puntos Limpios de Proximidad (Jove, Moreda y Cabueñes) para facilitar el reciclaje de residuos domésticos especiales; la ampliación de la recogida separada de materia orgánica en el centro urbano mediante la adaptación de contenedores soterrados; la puesta en marcha de la primera área de compostaje comunitario en La Camocha y el inicio de nuevas instalaciones en Leorio, La Guía y Jove; o la ampliación de 100 contenedores de poda y siega, hasta alcanzar los 180 en las zonas periurbanas, acompañada de campañas de información y sensibilización ciudadana. Estas medidas forman parte de una hoja de ruta que movilizará 34 millones de euros y más de treinta acciones concretas para transformar la gestión de los residuos en Gijón.

El éxito de este proyecto colectivo, depende también de la implicación ciudadana. El objetivo del Ayuntamiento de Gijón es alcanzar la cifras de reciclaje que exige la Unión Europea y la legislación nacional. Separar correctamente los residuos ya no es solo una cuestión de cumplimiento legal; es un compromiso con el medio ambiente, con las generaciones futuras y con la calidad de vida de nuestra ciudad.

La Escoba de Platino demuestra que Gijón avanza en la dirección correcta. Ahora necesitamos que cada hogar, cada comercio y cada empresa formen parte de ese esfuerzo compartido. Porque reciclar más significa aprovechar mejor los recursos, reducir el impacto ambiental y construir una ciudad más sostenible.

Entre todos podemos conseguirlo. Sumemos esfuerzos para hacer de Gijón una ciudad más guapa, más limpia y más sostenible.