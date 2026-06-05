Las diez residencias artísticas que anidan en el Palacio de San Andrés de Cornellana: de las "nuevas subjetividades" a una coreografía sobre el "trance"

El Palacio de San Andrés de Cornellana continúa afianzándose como uno de los principales espacios de creación contemporánea de Asturias. El equipamiento cultural de Contrueces presentó esta mañana los diez proyectos desarrollados durante la segunda edición de su programa de residencias artísticas, una iniciativa que en apenas dos años ha logrado atraer a artistas nacionales e internacionales y convertir el histórico edificio barroco en un punto de encuentro para disciplinas tan diversas como la danza, la fotografía, la música experimental, el arte digital o la instalación textil.

Los diez proyectos desarrollados durante esta segunda convocatoria muestran la diversidad de lenguajes que conviven en El Palacio. Entre ellos figuran Digital Bodies-Echo & Delay, de Adrián Vega, una reflexión sobre la presencia del cuerpo en la era digital; Alfabetos de destrucción, de Alba Matilla, centrado en la memoria de los paisajes industriales desaparecidos; Zona de penumbra, del fotógrafo Javier Bejarano, que explora los espacios liminares y las atmósferas inquietantes; y Cicatriz, de Sara Muñiz, una propuesta sonora construida en torno a la memoria, los afectos y los duelos.

Completan la nómina de residentes Alén, del Colectivo Glovo, una creación de danza contemporánea sobre los procesos de transformación; Suaves peligros, del brasileño Lucas Souza, una instalación textil que reflexiona sobre la interdependencia y las nuevas subjetividades; Sutura, de la artista tinerfeña Maï Diallo, centrada en las estrategias de resistencia presentes en la naturaleza y en los cuerpos; El ojo del amo, de María Rosa Aránega, una revisión de los mecanismos de representación del poder y de las revueltas obreras de los años treinta; Consultorio de datos, de Noemí Iglesias Barrios, una pieza audiovisual inspirada en los consultorios televisivos reinterpretados desde la cultura digital; y Foguera, de Pablo Dávila, una investigación coreográfica sobre el trance, la danza y la experiencia colectiva.

La jornada reunió a profesionales del sector cultural, responsables municipales y a los propios creadores participantes para conocer el resultado de unos trabajos desarrollados entre septiembre de 2025 y junio de este año. La convocatoria despertó un notable interés, con más de 140 proyectos presentados, de los que finalmente fueron seleccionadas diez propuestas procedentes de distintos puntos de España y del extranjero.

La concejala de Cultura, Montserrat López Moro, destacó durante la presentación la rápida consolidación de la iniciativa. “Queremos que el Palacio sea un centro de referencia que impulse y estimule la creación artística y apoye al sector cultural y a sus artistas”, señaló. La edil subrayó además que el proyecto busca extender su actividad más allá del propio edificio y conectar a los creadores con la ciudadanía.

Un palacio para crear

El antiguo Palacio de San Andrés de Cornellana, construido en el siglo XVIII, inició su nueva etapa cultural a finales de 2024 como espacio destinado a la producción artística contemporánea. Desde entonces, el programa de residencias se ha convertido en una de las principales apuestas de la Fundación Municipal de Cultura para apoyar la creación emergente y favorecer el intercambio entre artistas de diferentes disciplinas.

“Estamos muy contentos de llegar a este momento del año, cuando culmina la fase de producción de los proyectos”, afirmó el director de la Fundación Municipal de Cultura, Aitor Martínez, durante la apertura de la jornada profesional.

El valor de acompañar los procesos

Una de las novedades del programa es la incorporación de la figura de las comisarias residentes, encargadas de acompañar a los artistas durante todo el proceso creativo. Natalia Alonso Arduengo, responsable de uno de los grupos de trabajo, reivindicó la importancia de esos tiempos largos de creación frente a la presión habitual de las exposiciones convencionales.

“Esta experiencia nos ha permitido trabajar con tiempos dilatados, piel con piel y afecto con afecto”, explicó. Para la comisaria, el trabajo desarrollado en El Palacio ha consistido en “acompañar y transitar los procesos creativos” desde la escucha y el apoyo emocional, además de desde la reflexión artística.

Un proyecto ya consolidado

La Fundación Municipal de Cultura mantiene abierta hasta el próximo 11 de junio la tercera convocatoria de residencias, con la intención de seguir ampliando una iniciativa que ya se ha convertido en uno de los proyectos culturales más singulares de la ciudad.

Además, el Palacio abrirá mañana sus puertas a los vecinos del barrio de Contrueces y al conjunto de la ciudadanía para que puedan conocer de primera mano tanto el edificio como los proyectos desarrollados durante estos meses de residencia. La iniciativa busca favorecer el contacto entre los artistas y sus públicos y acercar a la ciudadanía los procesos creativos que se gestan en este equipamiento cultural.