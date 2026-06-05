Fallece a los cien años Esther Palacio, viuda del añorado médico Jesús Kocina
La mujer consagró su vida al cuidado de su esposo y de sus hijos
Esther Palacio Suárez, la viuda del afamado y añorado médico Jesús Kocina Peruyero, falleció ayer en Gijón a los cien años. La mujer consagró buena parte del siglo que pasó en este mundo a dedicarse al cuidado de su esposo y de sus hijos. Su marido falleció en el 2008 a los 88 años tras haber dedicado 55 al ejercicio de la medicina profesional. Fue, entre otras cosas, presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Gijón, de la sociedad Asturiana de Patología Digestiva, de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y de la Real Academia de Medicina del distrito universitario de Asturias y León. Esther Palacio y Jesús Kocina tuvieron tres hijos. El añorado Eduardo, Óscar y Jesús Kocina, quien además de conocido por su carrera sanitaria es vicepresidente del Club Hípico Astur (Chas) y directivo de la Federación Hípica Española.
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