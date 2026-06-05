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Fiaño opta a la reelección en Caja Gijón incorporando a su candidatura a Juan Carlos Santos, Mario Vigil y Juan Fombella

El exconcejal gijonés optará a la vicepresidencia, mientras que por primera vez una mujer, Inmaculada Uría, aspira a ser la secretaria del Consejo Rector

Por la izquierda, Miguel Ángel Álvarez García, Mario Vigil Pico, Raquel García Pérez, Juan Carlos Santos, José Ramón Fiaño, Inmaculada Uría, David Rey, Isabel Riestra y Juan Fombella, en Fomento.

Por la izquierda, Miguel Ángel Álvarez García, Mario Vigil Pico, Raquel García Pérez, Juan Carlos Santos, José Ramón Fiaño, Inmaculada Uría, David Rey, Isabel Riestra y Juan Fombella, en Fomento. / ANGEL GONZALEZ

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Manuel Castro

Gijón

Caja Gijón celebra, mañana sábado en el Palacio de Congresos de Gijón, la asamblea en la que elegirá a la nueva junta directiva, una asamblea a la que se presenta la candidatura encabezada por el actual presidente, José Ramón Fiaño, que mantiene parte del equipo anterior e incorpora a tres nuevas personas con amplia experiencia empresarial: el exconcejal gijonés Juan Carlos Santos como vicepresidente, además del presidente del Chas, Mario Vigil y del miembro de la actual ejecutiva de la Cámara de Comercio de Gijón, Juan Fombella. Fiaño resaltó las nuevas incorporaciones al Consejo, tres personas "que vienen del mundo empresarial y con actividad en el mismo"

Fiaño, presidente de la entidad desde 2022, también destacó que su candidatura "es un equipo para la Caja de las personas". Una candidatura, en la que, por primera vez en la historia de Caja Rural de Gijón, una mujer opta a la secretaría del Consejo Rector: la economista y auditora de cuentas Inmaculada Uría Alonso, actual vocal del órgano de gobierno de la cooperativa de crédito.

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El presidente y el vicepresidente optan a dos años de mandato, mientras que el resto de la candidatura a cuatro, para mantener la línea de gobierno de una entidad con más de 9.000 cooperativistas y más de 30.000 clientes, a la que cada mes se adhieren 30 nuevos cooperativistas de media algo que "refleja la confianza de la sociedad gijonesa en la Caja", resalta Fiaño.

Juan Carlos Santos ingeniero industrial y empresario, presidente del Centro Tecnológico de la Madera de Asturias, Vicedecano del Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias, Vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Industriales, Vicepresidente de la Fundación Industrial y Tecnológica del Principado de Asturias, se suma a un proyecto del que destacó la "credibilidad y confianza en Caja Gijón, dos de sus pilares, unidos al de la cercanía; somos la caja de las personas y pretendemos seguir siéndolo. El principal activo de la Caja son sus empleados, que son quienes atienden, cara a cara, a la gente".

Inmaculada Uría Alonso, por su parte resaltó que de resultar elegida secretaria "el liderazgo femenino aporta un valor incalculable al modelo cooperativo. En el caso de resultar elegida, para mí sería un logro personal y reflejo del avance y evolución de nuestra cooperativa. La diversidad en la mesa de decisiones nos hará más fuertes y preparados para los retos del futuro"

El industrial Mario Vigil Pico, industrial, además de presidir el Chas y ser consejero de Chas Gijón 25, es vicepresidente de Mierenses por el Mundo y vicepresidente de la Unión de Comerciantes y Hosteleros del Caudal

Además de su cargo en la Cámara de Comercio, Juan Fombella, también es vicepresidente de Cruz Roja de Gijón y Patrono de la Fundación Idonial.

En esta candidatura continúan los ya integrantes del Consejo Rector David Rey Núñez, Miguel Ángel Álvarez García, Isabel Riestra González y Raquel García Pérez. En consejo rector se completaría con uno de vocales los suplentes elegidos hace dos años, que ocuparía la vocalía que dejaría vacante Inmaculada Uría en el caso de ser elegida secretaria.

Solvencia

Fiaño resaltó la mejora en el ratio de solvencia de Caja Gijón, un ratio que es del 23,58%, y apuntó que la entidad gijonesa sigue creciendo en la concesión de hipotecas. Avanza, además, que entre los objetivos para el nuevo mandato está el atraer como clientes a más pequeñas empresas de Gijón

Noticias relacionadas y más

Caja Gijón ha incrementado en un 66% sus beneficios, que fueron de 6,5 millones de euros, en el ejercicio 2024-2025. La Caja retribuirá con 5% las participaciones de los socios "que es de las más altas de España" y el 12% de los beneficios se destinará a su Fundación, a través de la que canaliza su obra social. También se va a presentar una campaña de ayuda para forrajes a los ganaderos que sean socios, para que engorden aquí sus terneros en lugar de tener que venderlos.

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