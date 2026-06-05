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Fusión de cocina peruana y asturiana en la cuarta edición del Torto Day en Gijón

Juanjo Cima prepara por primera vez con maíz morado de Perú el tradicional plato asturiano

Los comensales, con el chef sentado en el centro en primera fila puño en alto.

Los comensales, con el chef sentado en el centro en primera fila puño en alto. / Lne

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Manuel Castro

Gijón

La Taberna Asturiana organizó este vierenes la Cuarta Edición del Torto Day, por el chef Juanjo Cima, en el que reunió a 35 "influencers" asturianos, para promocionar este producto gastronómico tradicional como un atractivo turístico más de Asturias. Una promoción que en esta edición contó además de con los tortos tradicionales de picadillo y queso de cabrales, con una "fusión" con cocina de otras latitudes, al emplear para hacer tortos maíz morado de Perú. "Nunca nadie lo había hecho en España y nosotros vamos a hacer una fusión de la gastronomía peruana con sabor asturiano", explicó Juanjo Cima.

Añadió que con actividades como la de este viernes, "queremos que el turista venta y pruebe toda la riqueza que hay en Asturias, que es algo más que el cachopo", señaló el cocinero.

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