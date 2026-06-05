Gijón rinde honores: los protagonistas que estarán (y los que no) en el Pleno que concede las medallas de la villa

Una sesión de pleno de carácter extraordinario y un otorgamiento por aclamación a partir de una propuesta de la Alcaldía a instancia de todos los grupos municipales. Así va a quedar oficializada la incorporación al libro de honores y distinciones del Ayuntamiento de Gijón de la cantante Massiel como nueva hija adoptiva de la ciudad y la concesión de la Medalla de Oro de la Villa a los Misioneros Claretianos como fundadores del colegio Corazón de María y de las medallas de Plata a monseñor Enrique Figaredo Alvargonzález y a la Feria del Libro de Xixón (Felix). El Pleno ratifica así –sin votación y entre aplausos– el acuerdo alcanzado hace unas semanas por los portavoces de de Foro, PP, PSOE, Vox, IU y Podemos. La entrega de las medallas tendrá lugar, como marca la tradición, en un acto solemne a celebrar el próximo día 29, festividad de San Pedro.

Los dos homenajeados a título personal, salvo cambio de último momento, no estarán este viernes en el salón de plenos para escuchar la glosa que justifica la decisión municipal de otorgarles la distinción. Los asientos reservados en primera fila para ellos será ocupados por Javier Figaredo Alvargonzález, hermano del jesuita gijonés al frente de la Prefectura Apostólica de Battambang (Camboya) y Miguel Marinero Soto, amigo de María de los Ángeles Felisa Santamaría Espinosa, más conocida como Massiel dentro y fuera de los escenarios.

En representación de la Feria del Libro de Xixón participarán en la sesión plenaria su director literario, Jaime Priede de la Huerta, y el representante de la Asociación de Librerías de Asturias, Rafael Gutiérrez Testón. Y en un simbólico gesto de aceptación de la Medalla de Oro en nombre de los Misioneros Claretianos estarán Aitor Castaño Casielles, director general del colegio Corazón de María y el padre Arturo Muiño, Superior de la Comunidad de los Misioneros Claretianos en Gijón.

Todos ellos oirán las referencias a los artículos 66 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento que marcan el procedimiento de la concesión pero también el detalle de los méritos que la justifican. Estos son sus méritos:

Massiel en el balcón del Ayuntamiento cuando leyó el pregón de las fiestas de Begoña. / Marcos León

Massiel, hija adoptiva de Gijón

De sus "raíces asturianas y su corazón, en buena medida, gijonés" habla la propuesta de concesión del título de hija adoptiva a Massiel nacida María de los Ángeles Felisa Santamaria Espinosa el 2 de agosto de 1947 en Madrid. Igual que habla de su triunfo en Eurovisión en 1968, de sus interpretaciones en obras de Brecht y Shakespeare o de su vinculación con la canción protesta a lo largo de "seis décadas de presencia en la cultura española".

Pero sobre todo se le reconoce su amor por Gijón más allá de los recurso de infancia en la tierra de su madre. Su nombramiento como hija adoptiva se suma a otros reconocimientos que le ha hecho Gijón como nombrarla pregonera de las fiestas de Begoña en 2013 o darle el premio Isaac del Rivero del Festival de Cine de Xixón. Su titulo es, se dice en la propuesta municipal, el "reconocimiento de los lazos que unen a Massiel con Gijón desde su más temprana infancia y de la huella que ha dejado en la cultura española a lo largo de seis décadas de trayectoria artística.

Alumnos del Codema celebran la Medalla de oro de Gijón. / Marcos León

Misioneros Claretianos: medalla de Oro

Cuatro misioneros, tres sacerdotes y un hermano fundaron el 14 de marzo de 1922 en El Llano la primera comunidad claretiana de Gijón. Desde entonces, se recuerda en la glosa para concederles la Medalla de Oro de Gijón, "se volcaron en la vida de la ciudad: colaboraron en el culto de la parroquia de San Lorenzo, recorrieron Asturias en misiones itinerantes y, desde 1945, tienen encomendado el cuidado del Santuario de Nuestra Señora de Contrueces. La presencia claretiana en nuestra ciudad supera ya, con holgura, el siglo".

Y más de ochenta años tiene de historia el colegio Corazón de María "ligado al encomiable trabajo de los Misioneros Claretianos" y "parte de la identidad de Gijón, un lugar donde generaciones de familias han confiado la educación de sus hijos y que ha generado un vínculo emocional que trasciende el tiempo".La medalla se le concede en "reconocimiento a la labor educativa, pastoral y cívica que los Misioneros Claretianos han prestado a Gijón y a sus familias durante más de un siglo".

Enrique Figaredo, en un acto en Gijón. / Juan Plaza

Monseñor Enrique "Kike" Figaredo Alvargonzález SJ: Medalla de Plata

Conocido como "el obispo de las sillas de ruedas", este jesuita nacido en Gijón en 1959, lleva más de tres décadas trabajando con los más desfavorecidos en Camboya. Es, se dice en su glosa, "un símbolo vivo de solidaridad universal".

Misma glosa donde se pone en valor tanto los 50 centros educativos que gestiona y los 3.000 jóvenes a los que ayuda con becas como haberse convertido en "auténtico embajador de Gijón en Battambang, donde cientos de niños conocen la Cruz de la Victoria de Asturias y al Sporting de Gijón gracias a su labor educativa y cultural, llevando el orgullo asturiano y gijonés a los rincones más remotos de Asia".

Feria del Libro de Xixón (Felix): Medalla de Plata

A pocos días de celebrar su décima edición con una propuesta que suma 98 expositores, 92 casetas, 29 librerías y 69 editoriales, la Feria del Libro recibe una Medalla de Plata por haberse convertido en "el punto de encuentro de quienes con su trabajo y su compromiso hacen que en Xixón se lea, y se lea mucho". En la propuesta de concesión se reivindica la condición comercial del evento pero, sobre todo, su capacidad de ser " un espacio para el diálogo, para el debate, para el pensamiento. Para la literatura, con mayúscula. La Feria del Libro de Xixón, y las librerías que la impulsaron y la sostienen, hacen de Gijón una ciudad mejor".

La propuesta de distinción a la Feria del Libro se extiende a autores, libreros, editores, bibliotecarios y lectores. E incluye dos nombres propios: el del edil José Carlos Sarasola que desde su puesto en la oposición como representante de Ciudadanos impulsó el proyecto en 2017 y el de Jaime Priede, que como director desde 2020 ha marcado su identidad. "La Felix forma parte por mérito propio de la vida cultural de nuestra ciudad", se concreta en la propuesta.