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Indra reivindica en la Escuela Politécnica de Gijón el potencial de la IA en la gestión del tráfico aéreo: "Va a ser un cambio de paradigma"

La Cátedra Indra-Universidad de Oviedo pone el broche a un concurso de ideas para fomentar el talento, la creatividad y el pensamiento innovador en el ámbito de la Inteligencia Artificial, con el alumno Hugo Gómez como vencedor: "Debe ser un copiloto; como ingenieros tenemos que diseñar, construir y validar lo que hace"

"Nos aporta savia nueva", ensalzan desde la empresa sobre las sinergias con la institución académica

Un grupo exponiendo su proyecto. A la derecha, los miembros del jurado, en la Escuela Politécnica de Ingeniería.

Un grupo exponiendo su proyecto. A la derecha, los miembros del jurado, en la Escuela Politécnica de Ingeniería. / Marcos Léon

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Sergio García

La Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (EPI) acogió este viernes el colofón del Concurso de Ideas de Inteligencia Artificial para Gestión del Tráfico Aéreo, enmarcado en la Cátedra Indra-Universidad de Oviedo. Los cuatro finalistas presentaron sus iniciativas, resultando ganador el alumno Hugo Gómez, que resolvió un reto sobre un algoritmo de "tracking" para múltiples cámaras. Desarrolló un proyecto cuyas posibles ventajas son el aumento del control de pasajeros en los aeropuertos con un seguimiento multicámara y, por tanto, una mejora de la videovigilancia. Desde Indra Air Traffic ensalzaron el potencial de la IA en el sector. "Va a ser un cambio de paradigma al igual que lo ha sido en otros mercados de software", afirmaron.

Álvaro Quintanar, líder técnico del equipo de IA de Indra Air Traffic, indicó que en este campo la inclusión de la IA no es tan rápida. "Está en proceso por los problemas de 'safety' y certificación, pero ya se están lanzando múltiples vías y hay organismos en procesos de certificación para ver cómo se orquestan estas iniciativas", subrayó el experto. Sergio Carballo, ingeniero de software, explicó el valor que puede tener la IA en el tráfico aéreo. "Permitirá ampliar la capacidad de control de los centros, la vigilancia de torre o la automatización de tareas", aseveró Carballo, también miembro de un jurado formado por personal tanto de Indra como de la Universidad de Oviedo.

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En la convocatoria del certamen se recibieron 16 solicitudes de participación. El objeto de la misma es fomentar el talento, la creatividad y el pensamiento innovador de los estudiantes en el ámbito de la Inteligencia Artificial mediante el diseño y desarrollo de soluciones originales aplicadas a una serie de retos e iniciativas en el ámbito de los Sistemas de Gestión del Tráfico Aéreo (ATM) propuestas por el equipo de IA de Indra.

Participantes en la jornada.

Participantes en la jornada. / Marcos León

Jairo de la Cruz, Elisa García, Mario Rodríguez y Juan González se llevaron un Accésit por su proyecto sobre la detección y clasificación de aerolínea y matrícula de aeronaves. Uno de los certificados de finalista fue para Ismael Hernández, Ana Fernández, Daniel Fernández y Miguel Monreal por su proyecto sobre un algoritmo para la predicción de congestión en tráfico de aproximación y salida de aeropuertos. El otro, para Lucas Berredo, Edgar Fernández y Juan Rodríguez por un estudio de viabilidad de aplicación de "Neural Differential Equations" en la industria ATM. "Las empresas de aviación quieren ahorrar combustible y dinero y reducir la contaminación", proclamaron estos últimos.

"Todos han cumplido estándares de calidad muy altos", celebró Sergio Carballo. En el acto participaron, entre otros, Javier Tuya, director de la Cátedra Indra-Universidad de Oviedo, y Marta Campo, responsable del equipo de Torre Digital de Indra Air Traffic, que destacó la "colaboración mutua" con la institución académica. "Nos ayuda porque nos aporta savia nueva a la empresa", aseguró.

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Jurado y alumnos, tras la entrega de premios.

Jurado y alumnos, tras la entrega de premios. / LNE

Hugo Gómez, estudiante de Ingeniería Informática y Matemáticas, se mostró muy satisfecho por el premio, que viene acompañado por una dotación de 1.300 euros brutos. No obstante, comentó que lo esencial fue el aprendizaje adquirido en el proceso. "Lo que nos construye en el sector es enfrentarse a retos y cosas que no has hecho nunca y superar los obstáculos", manifestó. También remarcó que la Inteligencia Artificial no debe sustituir al ser humano. "Siempre debe ser un copiloto; como ingenieros tenemos que diseñar, construir y validar lo que hace", ahondó Gómez. "La IA nos puede acelerar el trabajo, pero hay que llevarlo con cuidado, manteniendo el pensamiento crítico del ser humano", apostilló el joven.

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