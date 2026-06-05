Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

El instituto Rosario de Acuña despide a sus bachilleres en Pumarín-Gijón Sur

Casi un centenar de alumnos vivieron su ceremonia de graduación

Foto de familia de los alumnos graduados, en el centro municipal integrado de Pumarín-Gijón Sur.

Foto de familia de los alumnos graduados, en el centro municipal integrado de Pumarín-Gijón Sur. / LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

S. G.

El centro municipal integrado de Pumarin-Gijón Sur acogió este viernes la ceremonia de graduación del instituto Rosario de Acuña. El centro educativo ubicado en el barrio del Polígono despidió a casi un centenar de alumnos que ponen el punto y final a su etapa de Bachillerato.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Los estudiantes vivieron una emotiva jornada, acompañados de amigos y familiares en un acto que ya es un clásico en los institutos gijoneses en esta época del año.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece una médico gijonesa de 30 años en un accidente de tráfico en Palencia
  2. Un senegalés finge ayudar a una mujer en un bar de Gijón para llevarla a una zona apartada y violarla
  3. Hablan los allegados de la médica gijonesa fallecida en un accidente en Palencia: 'Se entregaba en cuerpo y alma a la familia
  4. Sorpresa' en la playa de San Lorenzo con una roca de grandes dimensiones a la altura de la Escalerona: 'Llevo viniendo 70 años y jamás la vi
  5. Una abarrotada iglesia de La Asunción despide a Ángela Corbato, la gijonesa fallecida en un accidente en Palencia: 'Nunca se cansó de amar y de disfrutar de la vida
  6. El Corazón de María reúne a su promoción del 98 por todo lo alto: 'Batimos un récord
  7. Retenciones kilométricas en la 'Y' para salir de Gijón por un accidente de tráfico a la altura del viaducto de Somonte
  8. Maniobra heroica en Gijón: una policía local fuera de servicio y dos transeúntes salvan a un hombre de morir atragantado

El instituto Rosario de Acuña despide a sus bachilleres en Pumarín-Gijón Sur

La ordenanza de zonas de bajas emisiones frena las multas en La Calzada hasta el 1 de enero de 2029

La ordenanza de zonas de bajas emisiones frena las multas en La Calzada hasta el 1 de enero de 2029

La Calzada acampa y protesta contra el tráfico pesado: "No sabemos si habrá una reivindicación en España que lleve 31 años sin movimientos"

La Calzada acampa y protesta contra el tráfico pesado: "No sabemos si habrá una reivindicación en España que lleve 31 años sin movimientos"

Herido grave un joven de 13 años al sufrir un atropello de un taxi en Gijón

Herido grave un joven de 13 años al sufrir un atropello de un taxi en Gijón

Fallece a los cien años Esther Palacio, viuda del añorado médico Jesús Kocina

Fallece a los cien años Esther Palacio, viuda del añorado médico Jesús Kocina

Pintueles reivindica su legado verde ante Vox: "Han sido 131 millones, y lo heredado no alcanza el 5%"

Pintueles reivindica su legado verde ante Vox: "Han sido 131 millones, y lo heredado no alcanza el 5%"

Polémica a la vista en Gijón: la Santina Queer denunciada por Abogados Cristianos volverá a las calles en la manifestación de la Vivienda

Polémica a la vista en Gijón: la Santina Queer denunciada por Abogados Cristianos volverá a las calles en la manifestación de la Vivienda

Los jóvenes asturianos ya están en camino para ver a León XIV en Madrid: “Va a ser como el Coachella, pero en vez de Bad Bunny sale el Papa”

Los jóvenes asturianos ya están en camino para ver a León XIV en Madrid: “Va a ser como el Coachella, pero en vez de Bad Bunny sale el Papa”
Tracking Pixel Contents