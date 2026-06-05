El instituto Rosario de Acuña despide a sus bachilleres en Pumarín-Gijón Sur
Casi un centenar de alumnos vivieron su ceremonia de graduación
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S. G.
El centro municipal integrado de Pumarin-Gijón Sur acogió este viernes la ceremonia de graduación del instituto Rosario de Acuña. El centro educativo ubicado en el barrio del Polígono despidió a casi un centenar de alumnos que ponen el punto y final a su etapa de Bachillerato.
Los estudiantes vivieron una emotiva jornada, acompañados de amigos y familiares en un acto que ya es un clásico en los institutos gijoneses en esta época del año.
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